5 grandes ganadores y 5 perdedores del Draft de la NBA de 2022

El Draft de la NBA de 2022 ha terminado oficialmente, y hemos visto una tonelada de talento moverse por la liga en un par de equipos. Hemos visto a los tres mejores jugadores del draft ser elegidos en consecuencia, con Paolo Banchero yendo al número 1 de la general a los Orlando Magic. Chet Holmgren fue el número 2, y Jabari Smith se fue a los Houston Rockets en el número 3. Hubo algunas sorpresas, como el hecho de que Jaden Ivey no fuera elegido fuera del top-3 y también la falta de movimiento de comercio más allá de los movimientos de los New York Knicks y Portland Trail Blazers. No obstante, fue una noche de draft emocionante.

Es hora de descubrir los 5 mayores ganadores y los 5 mayores perdedores del Draft de la NBA de 2022, centrándonos en los factores más importantes que se prestan a cambios de equipo y de plantilla. Mientras que hubo algunos grandes ganadores en la noche del draft, también hubo algunos perdedores notables que innegablemente se quedarán luchando por las respuestas. Sin más preámbulos, aquí están los mayores ganadores y perdedores de la noche del Draft de la NBA 2022.

5 Grandes ganadores:

Houston Rockets

Los Houston Rockets son grandes ganadores porque draftearon al jugador que muy probablemente será la opción más segura del draft. Jabari Smith es un excelente tirador y defensor y es exactamente lo que Houston necesita para construir alrededor de Jalen Green. Ambos jóvenes jugadores encajan perfectamente porque son atléticos y juegan duro para ganar. Se esperaba que Jabari Smith fuera el número 1 de la lista, por lo que su contratación en el número 3 de la lista hizo feliz a toda la afición de los Rockets.

Aunque Houston no se habría equivocado con Chelm Holmgren o Paolo Banchero, Smith era el que mejor encajaba en el equipo. Esperemos que los Rockets puedan ganar unos cuantos partidos más, porque la temporada pasada terminaron con el peor récord de la liga, 20-62, y fueron un completo fracaso en ambos extremos de la cancha.

Detroit Pistons

Los Pistons fueron grandes ganadores en la noche del Draft, consiguiendo que tanto Jaden Ivey como Jalen Duren se unan a su joven plantilla que ya cuenta con Cade Cunningham y Saddiq Bey. Ivey y Duren podrían ser opciones a largo plazo debido a sus techos excepcionalmente altos, e Ivey específicamente encaja maravillosamente bien junto a Cade Cunningham. Por alguna razón, los Sacramento Kings no seleccionaron a Ivey con su elección.

Detroit ha sido uno de los peores equipos de la NBA este año, pero podría estar en alza porque el nivel de talento de la plantilla sigue aumentando. La Conferencia Este está repleta de equipos de la talla de los Boston Celtics, Milwaukee Bucks y Miami Heat, que controlan la situación hasta ahora. Si Detroit puede empezar a crear All-Stars en su plantilla, los días de acabar en el fondo podrían terminar. Los Pistons también ganaron con el intercambio de Jerami Grant porque están despejando espacio para que los jóvenes crezcan.

Orlando Magic

Los Orlando Magic fueron ganadores en cuanto tuvieron el número 1 de la clasificación general. Reclutaron a jugadores de la talla de Shaquille O’Neal y Dwight Howard con el número 1 y llegaron a las Finales con ellos como principales estrellas. Aunque es difícil esperar que Banchero tenga el mismo tipo de impacto que Howard u O’Neal, es sin duda un alero con talento, excelente tamaño y capacidad de anotación. Por fin, Orlando tiene un jugador en torno al cual puede construir al menos la próxima década.

Banchero podría ser uno de los favoritos para ganar el premio al novato del año debido a la falta de talento anotador a su alrededor, y eso podría hacer maravillas para su carrera y su confianza. Los Magic por fin tienen algo a lo que aspirar, y la explosión de su equipo antes de la fecha límite de traspasos de hace dos temporadas les dio un jugador que será mejor que cualquiera de los que tenían en ese momento. Los días de la mediocridad podrían quedar pronto atrás.

Damian Lillard

Finalmente, los Portland Trail Blazers han encontrado ayuda para Damian Lillard. En primer lugar, Jerami Grant es un muy buen alero que puede defender a un alto nivel y ha mejorado su juego ofensivo lo suficiente como para ser la segunda o tercera opción cuando las jugadas ofensivas se rompen. Darle a Lillard un defensor fiable siempre ha estado en el punto de mira porque CJ McCollum no era la respuesta como defensor de balones parados. Por supuesto, Lillard se beneficiará del crecimiento de Anfernee Simons, que probablemente empezará junto a él en el backcourt.

Los Trail Blazers también incorporaron a Shaedon Sharpe con el número 7 de la lista. Esta elección fue interesante porque parece que Portland quiere llegar a los playoffs con Jerami Grant a bordo. Sharpe es ciertamente un ajuste interesante desde esa perspectiva porque tiene un alto techo y algo de explosividad que podría venir a utilizar en ambos extremos del piso. Probablemente ya puede anotar a un nivel decente, y puede convertirse en un muy buen defensor algún día. Pero necesita tiempo para convertirse en ese tipo, aunque podría alcanzarlo más rápido si empieza bien la temporada.

Chet Holmgren

Chet Holmgren se va a un mercado en el que los aficionados le adoran y los focos se alejan de él. Para un joven increíblemente hábil, pero también muy poco impresionante físicamente, ése era el mejor ajuste para él. Si hubiera acabado en Orlando, las comparaciones con Dwight Howard y Shaquille O’Neal como jugadores de 7 pies habrían creado un sinfín de memes que no ayudarían a su causa. En Houston, ha habido innumerables jugadores de 7 pies, como Hakeem Olajuwon, Moses Malone, Ralph Sampson y Yao Ming, que florecieron con su tamaño.

En Oklahoma City, Chet puede perfeccionar su arte, ponerse en mejor forma y mostrar el talento que le hizo ser elegido número 2. Recordemos que Holmgren no es un pívot, sino un jugador de perímetro que puede aportar protección al aro para bloquear los tiros. Es increíblemente rápido, tiene un tiro en salto natural y parece tener la confianza para llegar a donde tiene que ir. Además, se siente molesto por no haber sido elegido número 1 en el draft, lo que significa que tendrá ganas de demostrar su valía. En general, Holmgren es un gran ganador porque los Thunder le darán el espacio necesario para ser el hombre de referencia.

5 grandes perdedores:

LeBron James

El canje de Kyrie Irving no se concretó esta noche, y la temporada de LeBron James sigue sin tener muy buena pinta. Sigue pegado a Russell Westbrook y a un Anthony Davis propenso a las lesiones, y el Padre Tiempo no le deja en paz por mucho que lo intente. Sin ningún movimiento importante realizado por los Lakers en la noche del Draft, El Rey tiene que ser un perdedor. La plantilla de los Lakers, tal y como está, es la misma que el año pasado, excepto que todos son un año más viejos. Yikes. ¿Qué se supone que va a hacer LeBron con el mismo equipo que se perdió el torneo de play-in el año pasado?

Seamos sinceros, James necesita su quinto anillo más que nada. Está persiguiendo el fantasma de Michael Jordan, y puede que nunca lo consiga si se queda con los Lakers. Incluso Stephen Curry lo igualó en campeonatos, y ya se habla de qué jugador tuvo más impacto en la NBA. Aunque es evidente que James es el mejor jugador, los currículos se van acercando a medida que pasan las temporadas. James necesita a Westbrook fuera de la ciudad, o de lo contrario corre el riesgo de retirarse con solo 4 campeonatos en su haber.

Los fans de los Knicks de Nueva York

Una vez más, los fans de los New York Knicks se quedan con un sabor de boca amargo. No reclutaron a nadie y dejaron pasar a Jalen Duren y Ousmane Dieng al intercambiarlos por futuras consideraciones del draft. Deberían haber mantenido a Duren porque es una figura imponente en la pintura y tiene un alto techo como pívot titular. Pero en lugar de eso, los Knicks parecen empeñados en adquirir a Jalen Brunson en la agencia libre con un espacio de tope más limpio. Como nota positiva, ya no tienen a Kemba Walker.

Los Knicks harían bien en adquirir a Brunson, pero ¿un base de 1,90 metros realmente movería la aguja tanto como lo harían otros jugadores? Incluso con Brunson, los Knicks no son un equipo muy bueno tal y como está construido actualmente. Julius Randle tuvo una mala temporada, y solo RJ Barrett parece ser intocable en este momento. Los Knicks deberían haber apostado por un jugador joven en el draft porque la plantilla del año que viene podría ser similar a la del año pasado. Los fans de los Knicks están descontentos ahora mismo, pero ¿no están ya acostumbrados?

Brooklyn Nets

Cuanto más se alargue el fiasco de Kyrie Irving, peor será la situación del equipo. Incluso con Durant e Irving jugando para ellos la temporada pasada en los playoffs, fueron barridos de forma vergonzosa por los Boston Celtics. La química es uno de los aspectos más importantes de las posibilidades de un equipo de ganar un título, e Irving la ha destruido por sí solo. Está en un impasse de contrato con los Nets, y podría salir por la puerta muy pronto. Pero no ocurrió en la noche del Draft, y eso significa que Brooklyn tiene que seguir trabajando para encontrar una solución.

Los mandamases de los Nets están petrificados por perder a Kevin Durant, así que tienen que hacer un trato que sea adecuado para mantener a su jugador franquicia feliz. Por muy grande que sea Kyrie como jugador, no es Kevin Durant, y el alero debería tener todo el poder en el equipo ahora mismo. Los Nets no quieren admitirlo, pero KD dirige el espectáculo y están a su merced. Si Durant no firma cualquier posible acuerdo con Kyrie Irving, los Nets están en un problema muy grande. Al no mover a Kyrie, la incertidumbre y las historias seguirán apareciendo mientras la presión se acumula alrededor de todos en la gestión y en el equipo.

Sacramento Kings

Los Sacramento Kings probablemente estén siendo atacados por las redes sociales por dejar pasar a Jaden Ivey, que era fácilmente el cuarto mejor jugador del draft. En lugar de hacer la elección más segura y esperada del draft, dieron un salto con Keegan Murray. Ahora bien, Murray es un buen jugador y no es un mal jugador ni mucho menos, pero no es lo que es Ivey. Por supuesto, Ivey dejó claro que no quiere ser drafteado por los Kings, algo que podría haber influido en la decisión de la dirección de no draftearlo. Pero, ¿deberían haberse retirado si ese fuera el caso?

Los Kings esperan que Keegan Murray pueda desarrollarse rápidamente porque necesitan llegar a los playoffs, ya que su sequía es la más larga de la liga en estos momentos. Los Kings están empeñados en hacer de De’Aaron Fox su jugador franquicia, y aunque es un muy buen jugador, ¿podría ser el mejor jugador de un equipo campeón? Los Kings no seleccionaron a Jaden Ivey, y eso significa que sus fans seguirán frustrados mientras siguen rascándose la cabeza después de que la franquicia traspasara a Tyrese Haliburton el año pasado.

Fans de los Denver Nuggets

Los aficionados de los Denver Nuggets son unos perdedores porque la franquicia no se decidió por Nikola Jovic. Hicieron un buen trabajo con Christian Braun, que fue una selección segura con el número 21 global, y también hicieron una selección decente con Peyton Watson en el número 30 global. Pero los fans de los Nuggets querían a Nikola Jovic, que está siendo comparado con Nikola Jokic por razones obvias. Más allá de tener nombres similares, Jovic es un jugador que puede pasar, driblar y disparar. En lugar de eso, Jovic se fue a los Miami Heat y tiene la oportunidad de desarrollar su cuerpo y su talento con una franquicia que no se anda con rodeos.

Los aficionados de los Nuggets adoraban a Tacko Fall, y habrían querido aún más a Jovic. Con el dos veces MVP Nikola Jokic en la plantilla, no hay duda de que el serbio aprendería de uno de los mejores de la liga. Pero tienen que aceptar que el dúo Jovic-Jokic no está destinado a ser, y esperarán y rezarán para que Jamal Murray pueda volver a su forma de All-Star el año que viene para luchar por un puesto en las Finales de la Conferencia Oeste.

