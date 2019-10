5 formas (con mucho estilo) de llevar calcetines con zapatos planos

Entornointeligente.com /

Cortitos, rayados, coloridos, estampados y casi deportivos, lejos del nerdy style y cerca del nuevo manual de estilo de entretiempo. Así se combinan los clásicos calcetines de algodón que editorializan nuestros equipos de la manera menos pensada. La nueva temporada nos propone revisión, qué piezas continúan en nuestro clóset, cuáles sumamos para actualizar los equipos diarios y cómo las combinamos para lograr nuestra mejor versión. Es un hecho, la moda nos confirma que muchas veces ese tesoro que realza nuestros equipos no solo ya lo usamos si no que además ya lo tenemos en casa. ¿Qué cambia? El filtro de estilismo que usamos para ver las piezas de todos los días. Este es el caso de los calcetines de algodón que imaginamos perfectamente en un look de gimnasio, en un estilismo preppy , en una película de nerds noventera o en nuestra casa combinado con un comodísimo y encantador pijama. ¿Cuándo se recargaron? De a poco vimos llegar esta nueva manera de pensar el uso los calcetines, a la vista, estirados a media pierna, abuchonados o cortitos pero de colores contrastantes, con tramas protagonistas y estampados. Se posicionaron como parte indispensable de la identidad de los modernos cultores del athleisure y del feísmo de lujo y sin dudas son los primos hermanos de las ugly sneakers y de las riñoneras. ¿Polémicos? Un poco. ¿En tendencia? 100%. ¿Adaptables a todos los estilos? La buena noticia es que es sí y te contamos cómo llevarlos. Calcetines tipo media en tonos neutros En perfecto código couture también combinan y nos encanta. La superposición es una de las claves para lograr un estilo personal. Si la paleta es neutra en las piezas principales podemos jugar con accesorios que contrasten y lograr un registro muy actual. Los calcetines de este estilo nos indican que no tienen que ser largos para llamar la atención, solo tienen que tener el color perfecto . Calcetines holgados de algodón Una ugly (cero ugly) combinación en tendencia. Las sneakers que no podemos dejar de usar se llevan perfectamente con los calcetines abuchonados de algodón. Podemos inspirarnos en este equipo que matchea los colores o salir de la zona cómoda y optar por colores estridentes o estampas dignas de ser fotografiadas en un coolhunt . Calcetines blancos (con traje sastre) No hay nada más acertado como un outfit que combina la elegancia sastrera con una paleta monocromática. Pero qué pasa cuando rompemos la burbuja de tonos y sorprendemos con un color que en apariencia no tiene nada que ver. Como lo indica este lookazo , no paramos de triunfar. ¿Los calcetines blancos son los nuevos calcetines negros? Votamos positivamente. Calcetines de color negro ¿Calcetines negros? Siempre, pero estirados y a media pierna. La etiqueta pide un look en total black y no podemos resistirnos. Las texturas aportan un balance fabuloso en el equipo comodín pero la decisión de complementos es determinante. Calcetines perfectos para un look pefecto, confirmamos que son de color negro. Calcetines de colores estridentes (que llamen la atención) La excusa perfecta para sumarle color a tus estilismos llegó en forma de complemento. Los calcetines de colores estridentes son nuestros aliados. ¿Por qué? Son ideales para levantar cualquier estilismo apto día y noche, personalizan equipos básicos pero no dejan de ser solo unos calcetines, un detalle tan mínimo como acertado. Por eso amamos este equipo, un fabuloso color-block que nos queda bien a todas. Los calcetines están en su mejor momento y el entretiempo lo agradece, bueno, nuestros equipos también.

LINK ORIGINAL: Vogue MX

Entornointeligente.com