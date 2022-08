¡5 Datos de Milly Alcock, la gran revelación de «House of the Dragon»

Entornointeligente.com /

Milly Alcock, quien interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen en los primeros episodios de este spin off de Juego de Tronos, se ha convertido sin dudas en el personaje más prominente y con mayor fuerza de la serie. Su predecesora, «Game of Thrones», impulsó carreras de muchos de sus actores y la serie de la historia de la familia Targaryen no parece ser la excepción . A continuación te contamos 5 datos de esta joven que siempre se roba la pantalla en sus escenas.

Es Australiana

Su nombre es Amelia May Alcock, es australiana y tiene 22 años de edad. En la serie interpreta a la hija de 15 años del rey Viserys I, personificando a la perfección la sangre de dragón que corre por sus venas. Hasta hace poco vivía en la casa de su mamá en Sidney junto a sus dos hermanos.

Abandonó la escuela

En el último año de preparatoria abandonó los estudios para perseguir su sueño de ser actriz. La jugada no salió mal, a los pocos meses fue llamada para su primera papel en una película australiana llamada «Upright». De ahí fue solicitada para más papeles en las series de su país. En 2018 fue reconocida como la «Actriz revelación del año» por el sindicad de actores de Australia.

Trabajó lavando platos

A pesar de ya trabajar como actriz , Milly ha contado que tuvo que trabajar lavando platos para poder estar estable económicamente. Contó que el día que se enteró que había sido seleccionada para «House of Dragon» se encontraba en la casa de un amigo preparando la cena.

Era una niña cuando se estrenó «Juego de Tronos»

Milly confesó que cuando se estrenó «Juego de Tronos» no la veía porque era una niña y no tenía ni idea de qué iba la serie. Para su papel de Rhaenyra tuvo que tonificar sus brazos para poder montarse en el dragón, aprender valyrio y enfundarse en apretados trajes de época.

Le encanta la fotografía

Es amante de la actuación, pero apasionada de la fotografía, las cuales se pueden ver en su cuenta de Instagram, única red social que posee y en la cual podemos ver un poco de su vida.

