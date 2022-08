5 cinemas ao ar livre para experienciar este verão

Entornointeligente.com /

Começou com dois amigos: Chris e o Phil. Apaixonados por cinema, faziam sessões para amigos e família. Em maio de 2017, decidiram trazer a atividade para fora de casa. O Cine Society oferece uma experiência de cinema imersivo no centro de Lisboa. De manta, fones e pipocas na mão é possível assistir a filmes como Moulin Rouge, Fight Club e Donnie Darko em plena Lisboa histórica.

Os filmes que fazem parte da programação são maioritariamente clássicos. «São tanto novos clássicos como os clássicos mais antigos. São também sempre filmes com uma história mais leve, que não sejam filmes muito tristes», explicou Vera Teixeira da Costa, Media Relations, numa conversa com o DN. O cinema ao ar livre acontece em dois locais emblemáticos: no Carmo Rooftop e no Selina Secret Garden Lisbon nos dias 12, 25 e 26 de agosto. Espaços escolhidos pela influência na cidade e a vista privilegiada sobre Lisboa (no caso do rooftop ).

Como as noites podem arrefecer bastante no rooftop , a quem chega é dado uma manta para aquecer e usufruir da sessão. Em vez do habitual som projetado do cinema ao ar livre, são distribuídos a cada pessoa um par de fones, com cada espectador a regular o som, ajudando na imersão do próprio filme. «Há muita coisa sempre aqui a acontecer, nomeadamente música ao vivo e os fones ajudam para não causar distrações. O que nos distingue de facto é o espaço que por um lado nos oferece a possibilidade e o contacto visual com a cidade mas numa imersão sonora absoluta com os fones», disse Vera.

Subscrever A programação nos próximos dias conta com Delírio em Las Vegas , hoje, no Selina Secret Garden, e Shaun of the Dead, na segunda-feira, dia 15, no Carmo Rooftop. O preço dos bilhetes é de 12 euros com pipocas e mantas incluídas.

Localização : Carmo Rooftop e no Selina Secret Garden.

Datas : até outubro.

Preço : 12 euros

Lisbon Marriott Hotel O Lisbon Marriott Hotel decidiu abrir as portas aos amantes de cinema. O jardim tropical com uma piscina parecia o local perfeito para sessões de cinema ao ar livre. «Temos um potencial enorme para organizar outro tipo de atividades. Achámos que podíamos criar aqui um conceito e umas atividades atrativas para o nosso cliente e para o público em geral», referiu Rita Côrte-Real, da direção do hotel numa conversa com o DN.

O programa conta com apenas duas sessões de cinema: no dia 18 de agosto com o filme Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo e no dia 19 com o Grease .

Dois filmes distintos que têm um aspeto em comum: atraem várias gerações, levando à escolha dos mesmos para serem exibidos. Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo é um filme atual e Grease um filme mais clássico, com a recém-falecida Olivia Newton-John a fazer dupla com John Travolta. «Escolhemos filmes muito distintos para tentar agradar o máximo número de pessoas. São filmes de certa forma animados que podem criar aqui um bom momento.»

No jardim haverá ainda um espaço dedicado aos snacks para acompanhar o filme. Um menu escolhido a rigor que inclui bolinhas de alheira com mostarda, um clássico do hotel, croquetes, pastéis de bacalhau com maionese de limão, camarão com fio de batata e batatas bravas. Qualquer opção deste menu não está incluída no preço do bilhete. O preço por sessão é 16 euros e inclui um pack de pipocas.

Localização: Av. dos Combatentes.

Data : Dias 18 e 19 de agosto.

Preço : 16 euros

Cinemateca Às 21h45, de segunda a sábado, o restaurante da cinemateca, 39 Degraus, transforma-se num cinema ao ar livre para as noites de verão. Com um projetor e película à antiga, é uma área dedicada a grandes clássicos. Neste espaço é possível desfrutar de um jantar enquanto assiste a um filme. Se reservar o jantar no espaço 39 Graus, com o consumo um mínimo de 12 euros, os bilhetes são oferta do restaurante. O menu do restaurante inclui opções de carne, peixe e vegetarianas, tudo com nomes e referências a clássicos do cinema (Bife das Cantigas, Espadarte de Oz ou mesmo o Mr. Bean).

O preço do bilhete para a sessão de cinema é de 3,20 e pode ser reservado na bilheteira da Cinemateca. A programação para os próximos dias conta com filmes como Taxi Driver , hoje , My Fair Lady , amanhã, e Peggy Sue Casou-se , na terça-feira, dia 16 de agosto.

Localização : Rua Barata Salgueiro.

Datas : De segunda a sábado.

Preço : 3,5 euros.

Black Cat Cinema Com uma programação que vai até 30 de agosto, a Black Cat Cinema também organiza sessões de cinema ao ar livre. Os dois locais reservados para as sessões são na Igreja de Santos-O-Velho e o Arroz Estúdios, no Beato. A programa nos próximos dias conta com filmes como La La Land , no domingo, dia 14 de agosto (Igreja de Santos-O-Velho), Cisne Negro , na terça-feira, dia 16 de agosto (Arroz Estúdios), e Breakfast At Tiffany»s, dia 21 de agosto (Igreja de Santos-O-Velho).

A programação é escolhida pelo próprio fundador da Black Cat Cinema, Daniel Evans, que procura agradar a vários tipos de públicos. Para ele, ver cinema ao ar livre é a forma mais bonita de ver um filme. Quando Daniel Evans fazia voluntariado no mosteiro budista de Catmandu, no Nepal, experienciou pela primeira vez cinema ao ar livre, trazendo depois a ideia para a Europa, mais precisamente Portugal.

Os bilhetes variam entre os 7 e 8 euros e a iniciativa é exclusiva para sócios. O preço anual para os membros é de 3 euros e inclui o acesso a todos os eventos da associação. Esta foi uma forma que a organização arranjou de levar novos membros para a associação e divulgar as outras atividades. No espaço está incluído um bar para snacks e jantar durante um filme, uma das opções do menu é pizza.

Localização : Igreja de Santos-O-Velho e Arroz Estúdios.

Datas : Até 30 de agosto.

Preço : 7 a 8 euros (sócios)

Poolside Cinema O Hotel Sheraton Lisboa traz uma opção de cinema ao ar livre mas com piscina. À beira da água, pode-se desfrutar de um filme e de um mergulho na piscina. As sessões acontecem todas as quintas-feiras até 8 de setembro. O bilhete inclui um pacote de pipocas e uma bebida pelo preço de 17 euros. Está disponível ainda a opção VIP Poolside Cinema que em vez das cadeiras à volta da piscina, inclui um lugar num sofá flutuante na piscina e acesso ao VIP Lounge por 29 euros.

A programação nos próximos dias conta com Moulin Rouge , no dia 18, e 10 Coisas que Odeio em Ti, a 25. A programação para setembro ainda está por confirmar.

Localização : Rua Latino Coelho

Datas : Até finais de setembro.

Preço : 17-29 euros.

