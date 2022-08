5-2. Neymar vuelve ser Neymar: brilla el 10 del PSG

Entornointeligente.com /

Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El brasileño Neymar Jr lideró con un doblete la nueva goleada del París Saint-Germain, que se afianzó al frente de la clasificación de la Liga francesa , tras imponerse este sábado por un contundente 5-1 al Montpellier.

Si en el estreno liguero ante el Clermont el internacional brasileño demostró sus cualidades como asistente tras participar de manera decisiva en tres de los cinco tantos (0-5) por los que el conjunto parisino en el estadio Gabriel Montpied, en esta ocasión Neymar destacó por su efectividad goleadora.

El delantero brasileño fue el encargado de encarrilar la contienda para los de Christophe Gaultier con dos goles, el primero de ellos desde el punto de penalti, en el tramo final de la primera parte y en los compases iniciales del segundo tiempo.

Paris (France), 13/08/2022.- Paris Saint Germain’s Neymar Jr (L), Kylian Mbappe (R) and Lionel Messi (C) celebrate a goal during the French Ligue 1 soccer match between PSG and Montpellier at the Parc des Princes stadium in Paris, France, 13 August 2022. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Y es que pese al claro resultado final al París Saint-Germain, en el que el central español Sergio Ramos volvió a formar como titular, le costó abrir el marcador, empeñado como se mostró en estrellarse una y otra vez con el guardameta visitante Jonas Omlin.

El portero suizo se convirtió, por momentos, en una auténtica pesadilla para los delanteros locales, en especial, para el argentino Lionel Messi, que vio como Omlin le detuvo un par de remates que parecían destinados sí o sí al gol.

Pero si Messi, que finalmente se fue de vacío, no se olvidará fácilmente del cancerbero del Montpellier, mucho menos Kylian Mbappé, que vio como le detuvo un lanzamiento de penalti a los 23 minutos.

De hecho, tuvo que ser el defensa maliense Falaye Sacko el que se encargó a los 39 minutos de abrir el marcador para el París Saint-Germain (1-0), tras desviar al interior de su propia portería un disparo de Mbappé.

No acabaron ahí los problemas del central del Montpellier que tres minutos más tarde, en el 42, cometió el penalti que permitió Neymar el 2-0 al tocar con la mano un balón en el interior del área.

Resultado que allanó el camino de un París Saint-Germain que completó su goleada en el segundo tiempo con los goles de Neymar, Mbappé y el portugués Renato Sanches, uno de los nuevos refuerzos del conjunto parisino, que un minuto después de ingresar en el terreno de juego firmó en el 87 el quinto y definitivo tanto de los locales.

Goles y más goles que dejaron en una mera anécdota los dos tantos que anotó el Montpellier, obra del tunecino Wahbi Khazri, que estableció en el 58 el momentáneo 3-1, y de Enzo Tchato, que firmó en la prolongación el definitivo 5-2, que dejó clara la superioridad del cuadro parisino.

Ficha técnica: 5 ※ París Saint-Germain: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Achraf Hakimi (Mukiele, m.86), Vitinha (Paredes, m.70), Verratti (Renato Sanches, m.86), Nuno Mendes; Messi, Mbappé (Sarabia, m.86) y Neymar (Ekitie, m.90).

2 ※ Montpellier: Omlin, Tchato, Sacko, Cozza, Sainte-Luce; Chotard (Fayad, m.86), Savanier (Leroy, m.86), Maouassa (Souquet, m.70), Khazri (Germain, m.78), Ferri y Wahi (Sakho, m.79)

Goles: 1-0, m.39: Sacko, propia meta. 2-0, m.43: Neymar, de penalti. 3-0, m.51: Neymar. 3-1, m.58: Khazri. 4-1, m.69: Mbappé. 5-1, m.87: Renato Sanches. 5-2, m.91: Chato

Ábitro: Willy Delajod. Mostró tarjeta amarilla a Kimpembe y Vitinha por el París Saint-Germain; y a Wahi por el Montpellier.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga francesa disputado en el Parque de los Príncipes de París.EFE (I)

