'Intranquilidad' de Macará de Ambato para jugar en Guayaquil

Quito – Miller Salazar, presidente de Macará, desestimó rumores sobre la reanudación de la LigaPro y el formato que la competición adoptaría esta temporada, temas que dejó de lado para analizar la situación sanitaria que enfrentarán los clubes debido a sus traslados , especialmente a Guayaquil, epicentro de la emergencia por COVID-19 en el país.

“Se habla de jugar torneos regionales, de armar dos series en Costa y Sierra, pero en todo caso con qué tranquilidad podremos ir a jugar a Guayaquil, donde vemos que el porcentaje (de contagios) es muy elevado, no tendremos serenidad ni jugadores ni dirigentes, por eso no estoy de acuerdo con fechas tentativas porque no sabemos cuánto va a durar esto”, dijo el directivo a radio La Redonda .

Residencia deportiva de Macará brinda alojamiento Salazar comentó de la “prioridad” que se maneja por “salvar” la temporada de LigaPro “porque hay auspiciantes, pero hay cosas más relevantes como manejar la economía, porque algunos equipos serán más afectados que otros”, señaló.

En esta paralización “se prioriza la salud económica del plantel antes que la parte deportiva “, dijo el presidente de Macará, club que pagó a su plantilla hasta el 15 de marzo, “que fue hasta cuando las cosas estuvieron normales”. Para lo que viene la directiva busca acuerdos con la plantilla. (D)

