45% considera que Montenegro será melhor do que Rio

Meio ano depois PS perde maioria absoluta e PSD sobe ao patamar dos 30% Marcelo ainda brilha mas já não ofusca O novo líder do PSD é aguardado com expectativa e 45% dos inquiridos na sondagem consideram que terá um desempenho melhor do que o seu antecessor. No entanto, um quinto dos entrevistados não tem opinião sobre o que Luís Montenegro pode fazer de diferente em relação a Rui Rio.

Esta é uma das conclusões da sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e PÚBLICO. De acordo com o estudo, 45% dos inquiridos consideram que Montenegro será melhor do que Rio. Quase um quarto, mais concretamente 23%, pensam que o novo líder será igual ao anterior, e 12% consideram que será pior.

Olhando para o total dos entrevistados, menos de metade considera que o novo líder será melhor que o anterior. No entanto, entre os que conseguiram responder, mais de metade acredita que Montenegro será melhor do que Rio.

As entrevistas foram feitas entre os dias 11 e 15 de Julho, o que significa que têm em conta já o desempenho de Luís Montenegro durante o congresso que o consagrou como presidente do PSD e que lhe deu palco mediático ao longo de três dias, tendo como pano de fundo uma crise no Governo .

Ao PÚBLICO, João António, um dos responsáveis pela sondagem que recolheu 885 entrevistas, explica que este resultado «diz mais sobre o líder passado do que sobre Luís Montenegro». Aliás, na sondagem, o Cesop lembra que, «em geral, as expectativas são no sentido de Montenegro vir a ter um desempenho melhor do que Rio, cuja avaliação não era muito positiva», mas lembram também que numa sondagem com um ano, 48% consideravam Rio «razoável» e 32% consideravam-no «mau» ou «muito mau».

A sondagem concluiu que «é ainda cedo para opiniões e julgamentos definitivos» sobre o desempenho esperado de Luís Montenegro, até porque um quinto dos entrevistados não respondeu ou não soube dizer se o novo líder será melhor, igual ou pior do que o anterior.

Os responsáveis pelo estudo de opinião assinalam que Montenegro não é uma figura desconhecida dos portugueses que acompanham mais de perto os assuntos da política, no entanto, a percentagem de um quinto que não consegue formar opinião sobre o novo líder pode revelar que os seis anos à frente da bancada parlamentar do PSD, durante a governação de Passos Coelho e com Portugal sob assistência financeira internacional, podem não ter sido suficientes para o aproximar do grande eleitorado.

Ficha técnica Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 11 e 15 de Julho de 2022. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram seleccionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efectuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objectivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 885 inquéritos válidos, sendo 46% dos inquiridos mulheres, 31% da região Norte, 21% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 6% do Alentejo, 4% do Algarve, 3% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral e nas estimativas do INE. A taxa de resposta foi de 33%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 885 inquiridos é de 3,3%, com um nível de confiança de 95%.

