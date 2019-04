42 contratos de inversión hasta febrero

Entornointeligente.com / LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN En junio del año pasado, el Gobierno firmó convenios de inversión con 114 empresas. De ellas, 80 iniciaron los proyectos, de acuerdo con datos del Ministerio de Producción , Comercio Exterior , Inversiones y Pesca (Mpceip).42 contratos de inversión ya se suscribieron hasta febrero pasado. El monto de esos proyectos asciende a USD 1 255,2 millones. Pero no hay datos de cuánto se ha ejecutado en obras.El Ministerio recomendó a los empresarios optar por los contratos, porque de esta manera se acogen a los beneficios de la Ley de Fomento Productivo . Uno de ellos es la estabilidad jurídica y tributaria .El Ministerio reconoció que hay 32 empresas que tienen contratos y convenios que no se pueden ejecutar, porque enfrentan “nudos críticos”. Los complejos trámites para sacar los permisos necesarios y licencias ambientales han sido algunas de las trabas. Ese es el caso de Welmer Quezada , representante del grupo Quezada . La firma tiene suscrito, por ahora, solo un convenio, mientras obtiene los permisos para instalar una planta de ensamblaje de electrodomésticos . A la par, gestiona en el Ministerio de Producción , la aprobación para la importación de partes de licuadoras , ollas arroceras , planchas y batidoras de mano. Este último proceso se requiere para que esos insumos tengan “no solo reducción tributaria sino también arancelaria”. Otras empresas que enfrentan trabas están en los sectores de la construcción , alimentos y producción de alcohol . Rubén Morán, subsecretario de Inversiones del Mpceip , dijo semanas atrás que estos temas se resolverán a través de la Ley de Fomento 2 , que se prevé enviar este mes. Este Diario consultó a seis empresas que acordaron inversiones por USD 1 271,27 millones. De esos recursos, ya se desembolsaron 373,7 millones. Cervecería Nacional cumplió ya el plan planteado. Los recursos, que suman USD 43,7 millones, se destinaron a proyectos de manufactura, logística, nueva presentación de botellas y mercadeo. Para Juan Javier Hernández , gerente de Comunicación de la empresa, la ley de Fomento Productivo ha generado mayor expectativa en la industria que desea “aportar en la reactivación económica”.​ Agripac comprometió recursos para aumentar la producción en la fábrica de balanceados Balanfarina , para construir un centro de investigación de acuicultura y para una línea adicional para elaborar alimento para perros.La firma ofreció USD 5 millones inicialmente, pero el monto subió a USD 20, dijo el gerente general, Gustavo Wray . En los primeros trabajos, como aquellos realizados en Balanfarina , “se han desembolsado cerca de USD 7 millones”.En el caso de compañías como Corporación Favorita y Claro , los proyectos se realizarán en cinco y tres años, respectivamente. La primera tiene contemplados USD 750 millones y la otra, 450 millones.María Salvatierra es dueña de la importadora Intimar y en 12 meses prevé abrir una planta procesadora de acero. La inversión es de USD 4 millones.Entre enero y septiembre del año pasado la inversión extranjera directa cerró en USD 735,7 millones; es decir, un aumento del 41% frente a igual período del año previo.Lo anterior se explica por los sectores de minas y canteras , servicios prestados a empresas y electricidad .Entre los proyectos de minas en marcha están Fruta del Norte y Mirador . Ambas concesiones están en Zamora Chinchipe y prevén iniciar operaciones a finales de este año. La primera, para producir oro y la segunda, dedicada al cobre. Para el resto de sectores económicos , la inversión extranjera hasta septiembre pasado es inferior a la registrada en igual período del año previo. El ministro de Producción , Pablo Campana , había señalado en octubre pasado que esperaba que la IED cerrara el 2018 entre USD 900 y 1 100 millones. La Cartera respondió en estos días que esa expectativa se mantiene.Campana dijo que promoverá licitaciones para conseguir USD 4 000 millones para nuevas vías, mantenimiento y ampliaciones . También se buscan inversiones para otros sectores estratégicos, como hidrocarburos, energía y minería. “La firma con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una buena señal para la inversión, y ayuda a generar tranquilidad en agentes económicos internacionales”, sostiene Jorge Calderón , analista económico y rector del Instituto Tecnológico Argos.Pero enfatiza en que los efectos se verán a mediano plazo. “Los inversionistas son cautos”, porque el consumo de los hogares no ha crecido localmente. Cree que están a la espera de la ley de Fomento 2. El Fondo Monetario Internacional y Ecuador retoman reformas del 2003 Cuatro ajustes tributarios y reforma al Código Monetario, en camino Lenín Moreno presenta reglamento para aplicación de ley de Fomento ProductivoLINK ORIGINAL: El Comercio

