40 % de pacientes con viruela del mono sufren complicaciones en órganos sexuales

Entornointeligente.com /

El 40 % de pacientes con viruela del mono sufren complicaciones que requieren tratamiento médico, según un estudio de la enfermedad en España en el que han participado varios hospitales publicado en la revista The Lancet. El estudio observacional, que se ha llevado a cabo en tres unidades de salud sexual de Madrid y Barcelona, ​​determina que casi la mitad de los pacientes analizados presentaron complicaciones que requirieron tratamiento médico, fundamentalmente para reducir el dolor asociado a la proctitis (25 %), la ulceración amigdalar (11 %) y el edema de pene (8 %). Tres pacientes incluso requirieron un ingreso por complicaciones derivadas de estas manifestaciones. Más allá, todos los participantes presentaron lesiones en la piel, en la región anogenital o perioral. Otra conclusión relevante de la investigación señala al «contacto piel con piel» durante las relaciones sexuales como el «factor dominante» en la transmisión de la viruela del mono, por encima de la transmisión aérea. Por otro lado, concluyeron que, dado el corto período de incubación, es probable que la vacunación previa a la exposición de los grupos de alto riesgo sea más eficaz que la vacunación posterior a la exposición para el control de la infección. Por último, los investigadores indican que las cargas virales son «sorprendentemente» más altas en hisopos (las muestras recogidas) de lesiones en la piel en comparación con los niveles relativamente bajos en hisopos en faringe. Por ello, apuntan que este hecho «debe investigarse más a fondo para conocer si la transmisión respiratoria es viable y guiar en consecuencia la decisión relativa al aislamiento respiratorio domiciliario de los afectados». En la evaluación de los 181 casos confirmados utilizados, 175 (98 %) eran hombres, 166 de los cuales se identificaron como hombres que tienen sexo con otros hombres. La media de edad de los afectados era de 37 años, y la duración media del período de incubación de la enfermedad se estableció en 7 días. Han colaborado en el estudio el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitari Germans Trias ※ Fundación Lucha contra las Infecciones y el Hospital Universitari Vall d’Hebron, y con la participación de la London School for Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). El pasado mes de mayo se registraron los primeros casos autóctonos de viruela del mono en Europa, dando lugar a un brote internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el mes pasado una emergencia sanitaria internacional, su máximo nivel de alerta, por el actual brote de esta enfermedad, que sumaba el 5 de agosto ya más de 26.000 casos (nueve de ellos mortales) en cerca de 90 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos reportados, con 6.307, seguido por España (4.577), Alemania (2.839), Reino Unido (2.759) y Francia (2.239).

LINK ORIGINAL: Efecto Cocuyo

Entornointeligente.com