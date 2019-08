40 años de democracia: una inestable e imperfecta vía hacia el bienestar

Entornointeligente.com /

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN Ecuador no es la excepción. Al igual que en muchos países, su sistema político no ha logrado resolver la difícil ecuación entre una economía sustentable y una sociedad de oportunidades . Más aún cuando los políticos no se han preocupado de conectarse con las sensibilidades sociales, y si lo han hecho ha sido desde visiones personalistas y corporativas.

En los 40 años vertiginosos de la política nacional que se cumplen en pocos días, de algún modo se han repetido los patrones experimentados desde el nacimiento de la República y su primera Constituyente , en 1830: un péndulo marcado por etapas de bonanza y de crisis, en las cuales se ha querido reempezar todo de nuevo.

De las 20 constituciones expedidas en 189 años, tres corresponden al período iniciado en 1978 para el retorno a la democracia tras una década de militarismo. Ahora mismo se vive el desajuste entre el texto constitucional aprobado en Montecristi en 2008, pues su garantismo vino acompañado de concentración de poder y autoritarismo . Su beneficiario, Rafael Correa , se mantuvo una década en Carondelet, mientras que en los 30 años restantes ha habido 12 mandatarios.

1981. El último acto de Jaime Roldós antes de su muerte. Foto: Archivo EL COMERCIO

Otra constatación es que en los 40 años de retorno a la democracia no ha existido un modelo de desarrollo y la economía del país ha dependido de las dos bonanzas petroleras y la contratación de deuda pública . Hoy el Gobierno enfrenta la necesidad de impulsar reformas tributarias y laborales para lograr un cambio estructural.

1983. Osvaldo Hurtado hizo duros ajustes económicos. Foto: Archivo EL COMERCIO

La democracia crea derechos y deberes; es imperfecta pero deseable. Depende de la participación ciudadana, no solo de su voto.

1998. León Febres Cordero implementó el Plan de Seguridad. Foto: Archivo EL COMERCIO

1990. El movimiento indígena se incorporó con Rodrigo Borja. Foto: Archivo EL COMERCIO

1995. Sixto Durán Ballén enfrentó la guerra por el Alto Cenepa. Foto: Archivo EL COMERCIO 1997. Abdalá Bucaram, derrocado tras 6 meses en el poder. Foto: Archivo EL COMERCIO

1997. Fabián Alarcón inició su etapa de interinazgo. Foto: Archivo EL COMERCIO

1998. La Asamblea Constituyente de Sangolquí finalizó. Foto: Archivo EL COMERCIO

1999. El feriado bancario derivó en la caída de Jamil Mahuad. Foto: Archivo EL COMERCIO

2005. Lucio Gutiérrez fue derrocado, tras una crisis social. Foto: Archivo EL COMERCIO

2008. Rafael Correa concentró poder con la Constitución. Foto: Archivo EL COMERCIO

2018. Lenín Moreno marcó distancia con Rafael Correa. Foto: Archivo EL COMERCIO

