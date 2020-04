Rosalía y su nueva manera de hacer música

Ya son dos las ocasiones que ha intentado venir a Colombia, pero no ha podido. ¿Cómo se siente? Tengo muchas ganas de ir, pero no sabes la pena que me da por no poder hacerlo. Tengo una amiga, Lucero, que me cocina pandebono, y están tan buenos que es otra de las razones por las que quiero ir a Colombia. Pero no sé, ahora habrá que esperar. Victor Gill Ramirez A parte del pandebono, ¿qué más ha escuchado sobre Colombia? Bueno, no sé. Tengo muy buenos amigos que me dicen que el país es tan bonito, las personas y que por eso tengo que ir. Tengo ganas de tocar y espero hacerlo pronto, porque varios me han dicho que quieren que vaya. (Lea también: “Dolerme”: la imposibilidad de olvidar un amor pasado según Rosalía) La mayoría de sus conciertos se aplazaron o cancelaron por la situación actual. ¿Cómo es ser músico en medio de la pandemia? Los músicos estamos en casa trabajando o estudiando, cosa que es algo habitual; pero lo que no es común es no poder salir a tocar, no estar en el escenario y conectar con el público. Este es un momento tan vital para nosotros como artistas y, también, es de lo que muchas veces vivimos. Es un momento difícil para todos. Por ejemplo, tengo muchos amigos que viven del día, haciendo conciertos salen, y el hecho de que todo se haya cancelado es una situación súper compleja. Victor Augusto Gill Ramirez Nadie estaba preparado para esto, pero son varios los que se han reinventando en medio de la crisis. De hecho, acabó de lanzar “Dolerme”, una canción que refleja todo lo que está sucediendo

Ya son dos las ocasiones que ha intentado venir a Colombia, pero no ha podido. ¿Cómo se siente?

Tengo muchas ganas de ir, pero no sabes la pena que me da por no poder hacerlo. Tengo una amiga, Lucero, que me cocina pandebono, y están tan buenos que es otra de las razones por las que quiero ir a Colombia. Pero no sé, ahora habrá que esperar.

A parte del pandebono, ¿qué más ha escuchado sobre Colombia?

Bueno, no sé. Tengo muy buenos amigos que me dicen que el país es tan bonito, las personas y que por eso tengo que ir. Tengo ganas de tocar y espero hacerlo pronto, porque varios me han dicho que quieren que vaya. (Lea también: “Dolerme”: la imposibilidad de olvidar un amor pasado según Rosalía)

La mayoría de sus conciertos se aplazaron o cancelaron por la situación actual. ¿Cómo es ser músico en medio de la pandemia?

Los músicos estamos en casa trabajando o estudiando, cosa que es algo habitual; pero lo que no es común es no poder salir a tocar, no estar en el escenario y conectar con el público. Este es un momento tan vital para nosotros como artistas y, también, es de lo que muchas veces vivimos. Es un momento difícil para todos. Por ejemplo, tengo muchos amigos que viven del día, haciendo conciertos salen, y el hecho de que todo se haya cancelado es una situación súper compleja.

Nadie estaba preparado para esto, pero son varios los que se han reinventando en medio de la crisis. De hecho, acabó de lanzar “Dolerme”, una canción que refleja todo lo que está sucediendo.

Para mí, esa canción tiene como un sentimiento, una angustia, una impotencia, un dolor fuerte, como una pena grande. La idea estaba un poco empezada, había unos pequeños esbozos de canción hace unos meses, pero cuando empezó la cuarentena me encerré durante dos semanas en mi casa para componerla junto a mi productor y la terminé. El tema tiene reminiscencia de canciones alternativas, de los años 90 un poco, y es una canción que vibraba y tenía el mismo sentimiento que yo cuando estaba pasando todo esto. Se reflejaba mi desconcierto, de no saber bien qué es lo que va a pasar, como esa angustia de lo siguiente.

¿Montó algún estudio en su casa o cómo hace para componer?

La verdad es que sí. En una habitación tengo un miniestudio con algunas cosas básicas para crear contenido. (Recuerde: Rosalía vuelve al flamenco con “Juro que”)

¿En ese mismo lugar es donde está perfeccionando la colaboración con Billie Eilish?

Sí, la colaboración que estoy haciendo con ella la estoy arreglando y trabajando en la producción. Tengo muchas ganas de que esta canción salga, desde hace semanas estoy enfocada en esto y ya estamos muy cerca de sacarla. Solo falta la parte de Billie

Son muchos los que han encontrado un refugio en la música en medio de la cuarentena.

A mí lo que me salva de la cuarentena es poder escuchar a otros músicos, artistas; ellos hacen que todo esto sea más llevadero. También estoy viendo muchas películas, series, e incluso estoy terminando varios libros. Creo que este es un momento introspectivo, en que debemos mirar para dentro y reflexionar qué es lo que nos hace felices y nos alimenta el alma. Sin embargo, lo más importante es estar en casa y a salvo. (Lea también: Rosalía, el gran fenómeno musical de 2019, a juicio de los expertos)

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir al público?

Que ojalá todo el mundo esté a salvo, que poco a poco todo vuelva a estar más estable y que la gente se cuide y esté bien; eso es lo más importante. También decirles a las personas que están arriesgando sus vidas, todo el personal médico, que muchas gracias por cuidarnos

¿Qué es lo primero que hará cuando acabe la cuarentena?

Lo primero que haré es irme de Miami a Barcelona para visitar a mi familia y darles un abrazo. Los extraño mucho

Empezó en la música desde los 16 años, ¿cómo ha sido su proceso?

Eso es cierto, desde muy joven he trabajado en mi proyecto. Mi primer disco, que se llama “Los Ángeles” lo hice con Raül Refree, luego de eso estuve seis años por mi cuenta. Canté en bares, bodas, restaurantes… todo, hasta que llegué hasta aquí

¿No descansa?

Al día de hoy sigo trabajando igual de duro. Me levanto y sigo haciendo música. Pero, eso sí, uno tiene que respetar los propios tiempos, porque a veces uno siente que tiene que estar todo el rato al pie del cañón, pero hay que saber cuándo es el momento para uno mismo. A mí me pasa que necesito momentos para solo escuchar mi música, no hacerla. Uno tiene que estar conectado con uno mismo para saber cuándo es un momento de introspección para alimentarse a sí mismo

*Noticias Caracol

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus .

*Apóyanos con tu suscripción.

