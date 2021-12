El origen del ‘virus informático’

Entornointeligente.com / El término “virus informático”, cuya comparación con un virus biológico es bastante similar, ya que ambos insertan su esencia (el código fuente maligno en el caso del informático) en sistemas que funcionan normalmente y lo alteran de diversas maneras dependiendo su tipología.

Existen virus cifrados, polimórficos, residentes, de sobreescritura, troyanos, gusanos… pero todos ellos tienen un antepasado común. El primer virus informático del que se tiene constancia es “Creeper”, un malware que atacó a una máquina IBM Serie 360 en 1972. El virus en cuestión mostraba en la pantalla el mensaje “I’m a creeper… catch me if you can!” (¡Soy una enredadera… agárrame si puedes!) y para eliminarlo se creó el primer antivirus del mundo bautizado como “Reaper” (cortadora).

A pesar de que la aparición del primer virus informático se remonta a primeros de los 70, la adopción del término “virus informático” no se produjo hasta 1984, año en el que el científico informático americano Fred Cohen definió el término en su artículo “Experimentos con virus informáticos”. Cohen, es mundialmente conocido por su pionero trabajo sobre los virus y sus técnicas de defensa contra los mismos.

