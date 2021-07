Tremenda revelación de Arley Méndez: Anunció su retiro y confesó que consumió cannabis a propósito previo a los JJ.OO.

Entornointeligente.com / Una verdadera bomba dejó caer el pesista chileno Arley Méndez , que este sábado no tuvo una buena actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la categoría -81 kilos .

Méndez, que sufrió problemas físicos durante la competencia, anunció su retiro de la actividad luego de quedar fuera de la lucha por las medallas en tierras niponas. Y no solo eso, confesó que enfrenta una depresión y que fumó cannabis a propósito antes de la cita de los cinco anillos.

” Lamentablemente no se dio, lo siento. Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más “, señaló el deportista con mucha emoción, en conversación con TVN.

Además, señaló que ” yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa, tengo familia y tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo, me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal “.

Y luego dejó caer el “bombazo”, al señalar que lo del positivo por marihuana fue premeditado: ” Fumé un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan “.

A pocas semanas de Tokio 2020, el nacido en Cuba dio positivo a cannabis y fue suspendido por un mes, el mínimo por esos casos. Por esa razón, cumplió la sanción y pudo viajar a Japón para estar en los Juegos Olímpicos.

Recordemos que Méndez tuvo su mejor actuación por Chile al ganar medalla de oro en el Mundial de 2018, tras lo cual fue elegido el Mejor de los Mejores por el Círculo de Periodistas Deportivos. Sin embargo, desde entonces sufrió una serie de lesiones que lo fueron postergando en su carrera.

El COCh, en tanto, reaccionó con sorpresa a la noticia y se referirá a lo ocurrido en las próximas horas. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com