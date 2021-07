Piura: dos nuevos sismos de regular intensidad sacudieron Sullana esta madrugada

Entornointeligente.com / Según el IGP, el más reciente movimiento telúrico se reportó a las 04:31 horas con una magnitud 4.0 y estuvo localizado a 11 kilómetros al oeste de Sullana. IGP/CENSIS/RS 2021-0451 Fecha y Hora Local: 31/07/2021 04:31:08 Magnitud: 4.0 Profundidad: 34km Latitud: -4.91 Longitud: -80.79 Intensidad: III-IV Sullana Referencia: 11 km al O de Sullana, Sullana – Piura

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2021 El evento tuvo una profundidad de 34 kilómetros y una intensidad de III-IV en Sullana. IGP/CENSIS/RS 2021-0450 Fecha y Hora Local: 31/07/2021 04:07:37 Magnitud: 3.8 Profundidad: 32km Latitud: -4.95 Longitud: -80.77 Intensidad: III Sullana Referencia: 11 km al SO de Sullana, Sullana – Piura

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2021 Casi media hora antes, a las 04:07 horas, se registró otro sismo de magnitud 3.8 localizado también a 11 kilómetros, pero al suroeste de Sullana. Tuvo una profundidad de 32 kilómetros y una intensidad de III en Sullana. #ÚltimoSismo 31-07-2021 04:31:08 Magnitud: 4.0 MW; Profundidad: 34 km Referencia: 11 km al O de Sullana, Sullana – Piura Fuente: IGP NO GENERA TSUNAMI EN EL LITORAL PERUANO pic.twitter.com/VlCX5Pwezn

— Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 31, 2021 En ambos casos, los movimientos sísmicos no generaron alerta de tsunami, indicó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Hasta el momento, las autoridades de defensa civil de Piura no han reportado nuevos daños humanos ni materiales como consecuencia de ambos eventos sísmicos recientes. En la víspera, el presidente de la República , Pedro Castillo viajó a Piura para coordinar con las autoridades regionales y locales las acciones de atención a los afectados. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que enviará a Piura un grupo de intervención rápida para emergencias o desastres (GIRED), con el propósito de proporcionar asistencia técnica a las autoridades regionales y locales para la atención de la emergencia. Sismos fueron debajo de la ciudad Según el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) , Hernando Tavera, los eventos telúricos acontecidos en Piura y sentidos en regiones vecinas no son muy frecuentes en el norte peruano, dado que en esa parte del país se reporta alrededor del 10% de los sismos ocurridos en el territorio nacional. “Los eventos en Piura fueron debajo de la ciudad, lo que nos demuestra que todo nuestro país siempre fue, es y será afectado por estos fenómenos naturales”, advirtió. Tavera recordó que los estudios geofísicos desarrollados en el 2020 sobre las dinámicas de los suelos de las ciudades de Piura y Sullana, fueron entregados oportunamente a las autoridades locales y regionales para la correcta gestión del riesgo de desastres. Siempre preparados Tavera remarcó que si conocemos y entendemos estos sismos como habitante del territorio peruano, debemos estar siempre preparados, conocer nuestras viviendas y dialogar con todos los miembros de nuestra familia. El especialista invocó a la población a seguir las instrucciones y recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial. (FIN) LZD/ También en Andina: Personal del @CENEPRED acopia información sobre el impacto del sismo de magnitud 6.1 en viviendas, infraestructura pública y activos críticos de la provincia piurana de Sullana. https://t.co/EQMz2ot00Q pic.twitter.com/kWaDTeeMWE

