MiAmbiente Guna Yala investiga video que muestra el maltrato de una tortuga

Entornointeligente.com / Tras un video denuncia que circula en redes sociales sobre el maltrato a una tortuga , el director regional del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente) en Guna Yala, Gricelio Hayans, manifestó que iniciará una investigación sobre el hecho.

https://twitter.com/ciampanama/status/1421134922081787904

@MiAmbientePma Denuncian captura y venta de tortugas en Kuna Yala en diferentes puntos. @PetitaAyarza Necesitamos su comunicación con las comunidades para proteger los ecosistemas y especies amenazadas. Gracias por apoyar con educación ambiental y alternativas para la población pic.twitter.com/LXDCcpxKvk

— CIAM Panamá (@ciampanama) July 30, 2021

Indicó “que las comunidades en Guna Yala tienen muy claro el concepto de la conservación de estas especies, que incluso forman parte de su cosmovisión al considerarlos como familia”.

“Cada año las comunidades de Armila y Cayos Holandeses celebran festivales de la tortuga y son varias las organizaciones de Base Comunitaria (OBC) que trabajan en este tema, como en Masargandup, dónde han desarrollado un programa de protección de tortugas, al igual que la comunidad de Narganá”, explicó Hayans.

De acuerdo con el funcionario, el Congreso General Guna, ha emitido un Decreto que pone en veda la captura de estos quelonios, como medida que asegure su supervivencia.

Hayans sostuvo que a simple vista, “lo que se muestra en el video, se puede descartar como un hecho aislado a Guna Yala y que puede corresponder a otra zona”.

“Sólo al ver el tipo de arena nos podemos percatar de que no corresponde a nuestras playas. También hay que considerar nuestra formación y educación cultural que respeta y convive con la fauna. Sin embargo, hemos iniciado una serie de consultas dentro de nuestra área de control”, puntualizó.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com