La lactancia materna: una conexión esencial que se reafirma en pandemia

Entornointeligente.com / Cuando los sistemas de salud se ven limitados, como es el caso actual a raíz de la crisis sanitaria, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden en que la lactancia materna y la interacción madre-bebé toman aún más relevancia por los beneficios que tiene para prevenir infecciones, promover la salud y aportar al desarrollo.

Inspirados por su misión de acompañar a la mujer desde el momento cero de su etapa maternal, Huggies se suma al propósito de la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebra del 1 al 7 de agosto, de contribuir a crear conciencia y estimular este acto que tanto aporta. De esta manera, se ha recopilado cinco lecciones que deja el actual contexto respecto a la lactancia materna:

1. La lactancia materna favorece la salud del bebé: por ejemplo, ayuda a una buena formación de los dientes; por otro lado, la leche materna se asocia a una mayor inteligencia del lactante. Además, reduce el riesgo de complicaciones respiratorias.

2. El bienestar de mamá también mejora: además de contribuir a reducir estados nerviosos como estrés o ansiedad, la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, según la OMS.

3. Lactancia sin límites: tanto la mamá como el hijo pueden decidir cuándo es hora de cortar la lactancia materna. Otro beneficio es que la mujer puede extraerse leche y almacenarla en el refrigerador para que esté disponible incluso si ella no está presente cuando el bebé tiene hambre.

4. La Covid-19 no es razón para cortar la lactancia: la OMS ha indicado que, hasta ahora, no se ha identificado que el virus se transmita mediante la leche materna; por tanto, no es una amenaza que interrumpa la lactancia. Si una madre se contagia de coronavirus y no tiene complicaciones de salud, simplemente debe reforzar su higiene, lavado de manos más frecuente y uso de mascarilla. Además, un estudio realizado por la aplicación especializada LactApp y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), ha identificado anticuerpos en la leche materna de mujeres vacunadas contra la Covid-19.

5. Las mamás que se vacunan pueden seguir dando de lactar: en enero de este año, la OMS indicó que las mujeres que amamantan sí pueden vacunarse y que no es necesario interrumpir la lactancia, una vez que se inmunizan. Coincide la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), con que la inmunización de este grupo de la población es compatible y segura.

Huggies señala que para la empresa es esencial acompañar a la mujer en su etapa maternal desde el momento en que ésta se entera de que traerá un hijo al mundo y el acceso a información de calidad es la base de ello. Es así que la marca infantil ha creado la innovadora plataforma Más Abrazos, que ya está activa en Bolivia, como un espacio virtual que acompaña a la mujer en distintas etapas de su maternidad, y complementa las diferentes acciones que hace en favor de su comunidad de mamás.

En este sitio web, ellas pueden acceder a diferentes artículos, podcasts e iniciativas dinámicas, como una calculadora de pañales, ayuda para armar un baby shower , novedades, consejos y tips con temáticas desde el embarazo, hasta los primeros años de vida del bebé.

“Finalmente, podemos anunciar que Más Abrazos ya está disponible para seguir acompañando a nuestra comunidad boliviana de mamás. Queremos ser sus aliados en esta experiencia tan única y grandiosa que es ser mamá”, asegura Claudia Zabala, brand manager de Huggies en Bolivia.

