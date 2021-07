Falleció la animadora Josemith Bermúdez tras fuerte batalla contra el cáncer

Entornointeligente.com / Mediante un comunicado express en Twitter, este sábado el periodista venezolano Luis Olavarrieta anunció el fallecimiento de su amiga cercana, la actriz y presentadora de televisión Josemith Bermudez , a quien acompañó y apoyó en su larga lucha contra el cáncer que empezó en 2016.

” Su partida se dio en la madrugada de hoy, 31 de julio, en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano” anuncia la publicación.

Mientras continúa: “Entre sus últimos deseos, estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente, en todo momento, por parte de su público. Hasta el final, estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo”.

Finalmente, Olavarrieta expresa agradeciendo al equipo médico y enfermeras “a pesar de que fueron momentos muy difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel qué transita por tan compleja situación” .

