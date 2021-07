Economía de México, más lenta de lo previsto

Entornointeligente.com / La economía de México creció menos de lo esperado en el segundo trimestre, debido a que la demanda de Estados Unidos y la mejora del consumo interno se traducen en una recuperación gradual.

El producto interno bruto se expandió 1.5% con respecto al período de tres meses anterior, menos que la estimación mediana de 1.8% en una encuesta de Bloomberg.

Frente a un año antes, el PIB creció 19.7%, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados ayer.

La segunda economía más grande de América Latina ha cobrado impulso desde principios de este año, apuntalada primero por la demanda estadounidense y luego por el consumo interno, especialmente en el sector de servicios.

El banco central impulsó la recuperación al recortar su tasa de interés al nivel más bajo en varios años antes de que la creciente inflación lo obligara a revertir el curso en junio.

Los analistas en una encuesta de Citi han elevado de manera constante su pronóstico de crecimiento para 2021 y ahora prevén una expansión de 6%.

Los servicios crecieron 2.1% con respecto al trimestre anterior, mientras que el sector agrícola se expandió 0.6% y el sector manufacturero, 0.4%, según Inegi.

La economía mexicana se vio favorecida por el respaldo fiscal de Estados Unidos que ha permeado la economía a través de exportaciones de manufacturas, remesas y, más recientemente, el turismo, dijo Gabriel Casillas Olvera, economista jefe de Grupo Financiero Banorte.

“Solo que, a diferencia del PIB en Estados Unidos, que ya regresó a niveles precovid, en México todavía nos encontramos 1.31 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre de 2020 y 3.6 puntos porcentuales por debajo del pico más reciente en el tercer trimestre de 2019”, señaló.

La perspectiva a corto plazo para la economía mexicana en su conjunto sigue siendo positiva, dijo Andrés Abadia, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

“La actividad manufacturera, sin embargo, sigue bajo presión debido a los actuales problemas de suministro, en particular los semiconductores, que aún están perjudicando a la industria automotriz, pero esperamos que las condiciones se normalicen gradualmente”, dijo.

Covid-19

A futuro, los economistas esperan más aumentos a las tasas de interés, ya que la inflación por encima de la meta frena el poder adquisitivo. Para complicar aún más las cosas, una tercera ola de la pandemia también ha amenazado algunos de los logros alcanzados con tanto esfuerzo.

Esta semana, los casos alcanzaron un máximo de seis meses, aunque las autoridades han dicho que las vacunaciones están limitando la tasa de mortalidad. El acceso a las vacunas ha generado una recuperación a dos ritmos, donde las economías avanzadas se han adelantado a la mayoría de los mercados emergentes, dijo el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León.

