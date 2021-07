Diego Santilli recorrió Quilmes junto a Ocaña y Martiniano

Entornointeligente.com / Santilli estuvo acompañado por algunos postulantes que integran su lista en la interna de la alianza opositora, el referente del PRO encabezó una reunión con vecinos y comerciantes de la zona.

Informate más Santilli hizo un pedido a los candidatos en la interna: “Bajar la tensión” Entre los dirigentes se encontró al ex vicejefe de Gobierno porteño se encontraban la diputada nacional y postulante a renovar su banca Graciela Ocaña; su par en la Cámara baja Mónica Frade; y el ex intendente de Quilmes y precandidato a diputado provincial Martiniano Molina.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCR_2rffgjCr%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIcP086TUydnbKICLxD8rDr4HQNC40yBAMnTf5YCnQ4svpgFQ8NSZAEjhJBZCYkZCopGO1efEKxUDXdXk4Mo1w5L1PWxFSG1huX6U8ro3CAMW4bfWXqBchbrjfRfa1oP6BOgyF44xksB5kv4Bo1CqD670lXNXQ3IKoU1bTSh5XzO1le3UkZD View this post on Instagram A post shared by Diego Santilli (@diegosantilliok)

“Algo en que coincidimos todos es que para transformar la Provincia de una vez, necesitamos dar las peleas y estar cerca de los bonaerenses, escucharlos y saber todo lo que les preocupa. Es escuchar, es gestionar” , escribió el ex vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su publicación en Instagram.

Previamente, en la tarde de ayer, Santilli participó de un encuentro vía Zoom del “Voluntariado PBA” de Juntos, del que también participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En tanto, en camino a las elecciones 2021, el funcionario político le pidió a los candidatos de las distintas listas que pugnan en el cuadro político en el marco de las PASO que “bajen la tensión” debido a que las discusiones : “Lo único que hacen es lastimar a la gente”, dijo durante una recorrida por el municipio bonaerense de Morón.

