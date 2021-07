Clarins lanza un serum para el contorno de ojos y una mascarilla que ayudan a reducir la hinchazón

Entornointeligente.com / Ya sabéis que Clarins es una de las marcas que me gustan especialmente ya que podemos encontrar una solución a cada tipo de piel. La casa francesa piensa en todo y es capaz de ofrecernos productos cosméticos de lo más variados, adaptados a todas las edades y que, además, funcionan.

El último lanzamiento que han tenido es el del V Shaping Facial Lift Yeux, un sérum para el contorno de los ojos, y Lift Affine Masque, una mascarilla facial. Dos productos estupendos que merece la pena que tengáis en el radar si, como yo, tenéis tendencia a que vuestra piel se hinche por la retención de líquidos, el calor, comer lo que no debéis o similares.

En Trendencias Clarins pone el foco en las pieles sensibles y debilitadas y lanza la estupenda línea Calm Essentiel, ideal para sumar a nuestra rutina de belleza diaria En primer lugar tenemos el sérum para el contorno de los ojos, el V Shaping Facial Lift Yeux, que es un producto realmente bueno y que sorprende. Se trata de un suero especialmente concebido para combatir las bolsas causadas por la retención de líquidos y la acumulación de grasa que, también atenúa visiblemente las ojeras.

Contienen extracto de musgo de Irlanda que ayuda a estimular la producción de una proteína clave en la cohesión celular, reduce la retención de agua y la hinchazón en el contorno de ojos; extracto de jengibre Zerumbet que también sirve para esa misma finalidad, así como la Escina de Castaño de Indias que ayudan a reactivar y a potenciar la microcirculación. Además, contiene extracto de agropyron bio y la cafeína vegetal que favorecen la liberación de los acúmulos de lípidos alrededor de los ojos.

Igualmente, cuenta con azúcares de avena bio tersan la piel con un efecto lifting inmediato, visible y duradero, así como extracto de alquimila que limita la producción de melanina reduciendo visiblemente las manchas y las ojeras.

Según los resultados de Clarins es que ofrece una mirada más abierta, más tersa, luminosa, con ojeras reducidas, fortalece las pestañas gracias a su contenido de pantenol y, ante todo, más deshinchada y, desde luego, doy fe de ello.

Nos recomiendan usarlo con un masaje que ayuda a drenar y deshinchar la zona, lo cual lo cumple bastante bien. Además el hecho de tener un aplicador metálico siempre ayuda a descongestionar. Me parece un gran producto desde la primera aplicación. Eso sí, a continuación lo suyo es usar una crema de contorno, como el Total Eye Lift de Clarins del que os he hablado en algunas ocasiones, y la zona re revilatiliza.

El precio del serum es de 42 euros.

V Shaping Facial Lift Yeux de Clarins

PVP en Druni 42,00€ PVP en Clarins 47,20€ Y, por otra parte, tenemos la mascarilla Lift-Affine Masque Intensif que es un tratamiento totalmente SOS, con la que conseguimos descongestionar el rostro logrando unos rasgos más definidos y un rostro más luminoso, siendo ideal para hacer frente a la hinchazón puntual al despertar o provocada por el estrés , el calor o las fluctuaciones hormonales.

Contiene extracto de callicarpa que protege la microcirculación y promueve una tez radiante; también extracto de jengibre zerumbet que limita la retención de agua en los tejidos, reduciendo la hinchazón; así como escina de castaño de Indias , una molécula activa de su fruto, reactiva y potencia la microcirculación. Pero además, está enriquecida con extracto de alquimilla para conseguir una luminosidad radiante tras la aplicación y arcilla blanca que absorbe impurezas en la superficie de la piel y matifica la tez.

Os aseguro que estos días que en mi ciudad hace especial calor, unido a que no he tenido las cenas más ligeras y que estoy bastante estresada, me ha venido genial. No solo tiene un aroma estupendo y una untuosa textura mousse, sino que refresca el rostro, es súper agradable y sí, ayuda mucho a deshinchar el rostro y recuperar tu forma natual.

Su precio es de 44 euros.

Lift-Affine Masque Intensif de Clarins

PVP en Clarins 44,00€ Este producto fue facilitado para la prueba por Clarins. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas para más información.

*Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores. Fotos | @clarinsusa

