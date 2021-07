Ya son cuatro regiones: El Biobío se suma a las conversaciones con Sinovac para instalar la planta de vacunas en la zona

Entornointeligente.com / Las regiones de Antofagasta y Metropolitana han sido las primeras opciones, pero luego surgió la iniciativa en La Araucanía , y ahora se sumó el Biobío . Esas son las cuatro regiones que, hasta ahora, son candidatas para contar con la planta de vacunas que Sinovac busca instalar en el país.

Hace dos semanas, autoridades de Gobierno -entre ellos el ministro de Salud, Enrique Paris -, auntoridades locales, ejecutivos de Sinovac e investigadores de la vacuna en Chile, como el doctor Alexis Kalergis, llegaron hasta el norte del país para conocer el terreno donde podría funcionar la planta, destacando las fortalezas en materia de capital humano y conectividad de la zona.

Sin embargo, las nuevas regiones interesadas también apuntan a estas bondades en sus respectivas zonas. Mientras en La Araucanía la opción se abre en el Parque Industrial Lautaro, en el Biobío hay dos alternativas en terrenos pertenecientes a la Universidad de Concepción: uno, en el entorno al barrio universitario y el segundo, a 2 kilómetros del aeropuerto Carriel Sur .

Ventajas de la región

“El fin de semana nos coordinamos con el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, y con el equipo de InvestChile, quienes traen a los representantes de Sinovac, para poder sostener una reunión de trabajo y poder poner sobre la mesa las ventajas que tiene la región del Biobío, para que ellos puedan analizar esta tercera alternativa”, dijo a Emol el gobernador regional, Rodrigo Díaz .

Según explica la autoridad, entre las ventajas de la región está “el fuerte capital humano, pues tenemos 17 centros de educación superior, lo que permite decir que somos exportadores de talentos, y en segundo lugar, nuestra buena conectividad logística, con más de 10 terminales portuarios, ferrocarril, aeropuerto internacional y aeródromo”

La disponibilidad de los terrenos de la Universidad de Concepción “nos ahorrará tiempo”, dice el gobernador, puesto que ” entiendo que los ejecutivos de Sinovac están buscando estar en condiciones de producir en el 2023, y nosotros tenemos disponibles ahora, y en condiciones adecuadas ”

El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra , agregó que “la región es el segundo conglomerado urbano más importante del país, configurado como un centro económico, industrial, de servicios y educacional de suma relevancia” y “es una zona con altos niveles de seguridad y de calidad de vida, lo que es posibilitado por la cercanía de los distintos centros urbanos y de servicios con áreas verdes y de esparcimiento”

Valor de la descentralización

El director del Instituto Milenio de Inmunología, doctor Alexis Kalergis , quien también encabeza los estudios de Sinovac en Chile, detalló que los ejecutivos del laboratorio chino “han manifestado su interés de instalar al menos una planta en Chile y se ha estado evaluando lugares dónde esta planta podría asentarse. Tomando en cuenta los requerimientos que dicha planta necesita, se consideraron inicialmente las regiones de Antofagasta y Metropolitana ”

“Es una grata noticia que regiones también hayan manifestado interés de ser consideradas como opciones, ya que un proyecto de esta magnitud contribuiría a la descentralización y que nuestros colaboradores internacionales puedan conocer el gran potencial que tiene nuestro país”. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología Kalergis calificó como “una grata noticia que regiones también hayan manifestado interés de ser consideradas como opciones”, porque “un proyecto de esta magnitud contribuiría a la descentralización y que nuestros colaboradores internacionales puedan conocer el gran potencial que tiene nuestro país”. Esto, además, permite a Sinovac “contar con múltiples opciones para realizar la elección correcta, la cual será hecha de manera independiente por ellos”

Autoridades regionales esperan reunirse con el Minsal

Las autoridades regionales están a la espera de reunirse próximamente con el ministro de Salud, Enrique Paris , para poder darle a conocer con mayor detalle la propuesta para la instalación de la planta en la zona

“No he no he conversado con las autoridades de la zona, solo con el rector de la Universidad de Concepción, pero por un proyecto conjunto que tenemos como Minsal (…) de todos modos, es la empresa Sinovac la que decide dónde instalarse, no es decisión nuestra”. Ministro de Salud, Enrique Paris Consultado por Emol , Paris dijo estar al tanto de la reunión que las autoridades del Biobío sostuvieron con los ejecutivos de Sinovac, pero hasta ahora, “no he conversado con las autoridades de la zona, solo con el rector de la Universidad de Concepción, pero por un proyecto conjunto que tenemos como Minsal“. Agregó que, ” de todos modos es la Empresa Sinovac la que decide donde instalarse. No es decisión nuestra “, agregó

En efecto, Díaz explica que uno de los temas que pretende abordar con Paris “es una inciativa junto a la Universidad de Concepción, donde se firmó un convenio para desarrollar un distrito de Salud en la región del Biobío, y en lo que pude conversar previo a asumir como gobernador, habíamos hablado que nuestro patrimonio tecnológico partiera a partir de este distrito”. “Tengo que hablar con él en general sobre esta iniciativa, y en particular frente a la solicitud que hemos hecho el día de ayer”, agregó

En la misma línea, el rector de la Universidad de Concepción sostuvo que “en una primera etapa hemos contactado a la empresa Sinovac y la Pontificia Universidad Católica, coordinados a través de InvestChile, para requerir mayores antecedentes de los requerimientos técnicos que tiene Sinovac para la instalación, a partir de lo cual esperamos enviar todos los antecedentes a la empresa a más tardar a inicios de la próxima semana”

Posteriormente, en el marco del Convenio del Distrito de Innovación en Salud, “esperamos podemos reunirnos con el Ministro de Salud lo más pronto posible, ocasión en la que le entregaremos todos los antecedentes para continuar en la planificación del Distrito de Salud. Entendemos que el Ministro ha tenido una agenda muy intensa en este tiempo”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

