Busca que esta relación sí funcione

Hola, acabo de empezar una relación, mi pareja viene de un divorcio en el cual la actividad sexual fue uno de los motivos. Quiero saber ¿Qué puedo hacer para tener sexo increíble?, pues no quisiera que suceda lo mismo.

Hola, no de los consejos básicos para poder tener relaciones sexuales increíbles es que seas capaz de comunicarte con tu pareja sin miedos ni vergüenzas. Si los dos quieren disfrutar al máximo de sus encuentros en la cama, es esencial que hablen y digan lo que les gusta, tanto en el momento del acto sexual como en los previos. Por ejemplo, si te apetece cumplir una fantasía sexual, ¿por qué no hacerlo con tu pareja? La confianza y el amor que sientan el uno por el otro les permitirá que vivan una experiencia divertida y sorprendente. Pero en la cama también tienen que aprender a comunicarse. Fingir orgasmos o gemidos es algo totalmente contraproducente pues hará que, a la larga, no sepan realmente qué le gusta a tu pareja y no puede disfrutar de buenas relaciones. Por tanto, si no te está tocando muy bien, indícale cómo puede hacerlo: más rápido, más suave, más lento, un poco más arriba, etcétera. Dar indicaciones es ideal para conseguir una buena comunicación en la cama y poder vivir momentos de máximo placer.

Hola Paysita, me dan dolores en el vientre ¿Qué puedo hacer?

Hola, lo que te recomiendo es que visites tu médico de inmediato, no debes de perder ni un minuto más para ir en busca de ayuda, algo no debe andar bien allí adentro, y el doctor lo podrá detectar.

