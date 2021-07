Bolsonaro volta a defender voto impresso em Presidente Prudente, interior de São Paulo

RIO E SÃO PAULO. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mostrou neste sábado, em viagem à cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que não está disposto a seguir os apelos de políticos do centrão para moderar o seu discurso em relação à defesa do voto impresso. Bolsonaro chegou a discursar em um ato que tinha como bandeira principal a defesa da impressão do voto. Mais tarde, ao falar em um evento oficial num hospital da cidade, voltou a abordar o tema.

— O que mais quero e o que mais tenho feito é jogar dentro das quatro linhas da nossa constituição. E a alma da democracia é o voto de cada um de vocês. Vocês têm que ter a certeza que o voto foi exatamente para aquela pessoa que vocês votaram. Não abrimos mão de eleições democráticas, limpas e confiáveis no ano que vem. Tudo se aperfeiçoa, tudo tem que ser modernizado. Apenas esse sistema continua praticamente idêntico àquele existente no seu nascedouro nos anos 1990. Não consigo entender por quê alguns, usando o poder da força, querem impor que nós não tenhamos uma contagem pública de votos e uma votação auditável — disse Bolsonaro, durante a cerimônia de credenciamento do Hospital de Esperança ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Em live transmitida pelas suas redes sociais na quinta-feira, Bolsonaro fez ataques ao sistema de votação usado no Brasil e disse que há “indícios fortíssimos em fase de aprofundamento” . Tais indícios citados pelo presidente foram vídeos antigos que circulam na internet e trechos editados de programas de TV.

Líderes do centrão, que ganhou mais espaço no governo nesta semana com a nomeação de Ciro Nogueira (PP-PI) para comandar a Casa Civil, fizeram apelos para que Bolsonaro mudou o tom de discurso.

Neste sábado, antes de participar do evento hospital, Bolsonaro realizou um passeio de motos com apoiadores. O mandatário estava acompanhado dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, além dos deputados bolsonaristas Carla Zambelli (PSL-SP) e Coronel Tadeu (PSL-SP). Ao final, discursou em cima de um palco em ato em defesa do voto impresso, segundo informações do G1.

Entrevista: ‘É óbvia a contradição do discurso de Bolsonaro como candidato e a prática do presidente hoje’, diz ACM Neto

A visita de Bolsonaro, que não estava de máscara, causou aglomerações pelas ruas do município. Ao lado do palco onde o presidente discursou, havia uma placa em que estava escrito: “voto impresso auditável”. A urna eletrônica, porém, é auditável, ao contrário do que afirmam os bolsonaristas.

PUBLICIDADE — Não vamos perder essa oportunidade. Nós queremos democracia, liberdade e eleições, mas repito: eleições democráticas — afirmou Bolsonaro, no ato.

Agora: Bolsonaro participa de Motociata em Presidente Prudente SP. pic.twitter.com/fgXdn1mBXQ

— Patriotas (@PATRlOTAS) July 31, 2021

À tarde, o presidente ainda terá um encontro com prefeitos dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A volta do presidente à Brasília está prevista para as 15h35.

