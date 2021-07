“Axie Infinity nos salvó esta quincena”: testimonio familiar desde Venezuela

«Esta quincena nos salvó Axie Infinity. Hice 200 dólares y con eso es que vamos a hacer mercado». La cita corresponde a alguien a quien llamaremos Alejandro, residente de Venezuela que prefirió el anonimato.

Él tiene su trabajo primario y otros secundarios con los que logra, generalmente, costear los gastos del hogar. De todos modos, la perspectiva de un juego que le genere hasta 200 dólares de rédito en un par de semanas es más que bienvenida para completar el dinero que necesitan él y su pareja para sostenerse. Sin fondos suficientes para invertir en su propia cuenta, le trabaja a un tercero dentro del juego y obtiene un pago por ello.

Precisamente, esa es la principal fuente de popularidad de Axie Infinity, el juego en la blockchain de Ethereum que ha estado en boca de todos durante los últimos meses. La lógica es sencilla: crías a unos personajes, al estilo Pokémon, que a su vez son tokens coleccionables o no fungibles, los conocidos NFT.

Con esos NFT, armas un equipo de tres Axies, los enfrentas con otras criaturas o completas tareas, y recibes tokens propios del juego que tienen un valor oscilante en el mercado de criptomonedas . Con ellos, los usuarios están haciendo más dinero del que pudiera pensarse, al tratarse de un videojuego.

Los axies son criaturas al estilo Pokémon que los usuarios deben criar y enfrentar en batalla. Fuente: axieinfinity.com. Generando más que un ingreso promedio en Venezuela En una sesión diaria, de al menos 2 horas, un usuario tiene como objetivo mínimo obtener entre 100 y 150 unidades del token Smooth Love Potion (SLP). Para ello, tiene dos modalidades de juego y una meta a cumplir en 24 horas. Con 100 pociones (SLP) y cinco batallas en el modo arena, puede redondear los 150 SLP al día, unos 34,5 dólares al momento de redacción de este artículo .

El resto se lo queda el dueño de la cuenta, quien hizo la inversión en las criaturas inicialmente. Porque no hay entrada gratuita al juego. Puedes tener una cuenta sin pagar nada, pero necesitas al menos 3 Axies para comenzar a jugar. Y cada uno se vende en el mercado de la plataforma. No por menos de 0,14 ETH, criptomoneda nativa de Ethereum. La cifra equivale a unos 340 dólares al momento de redacción, como muestra la calculadora de precios de CriptoNoticias.

Equivalencia de un axie en el mercado de Axie Infinity. Fuente: CriptoNoticias. Tomando ese precio de SLP, según CoinMarketCap, las ganancias quincenales superan los 500 dólares, de los cuales el usuario que juega puede terminar recibiendo unos 200. Es decir, hasta 400 dólares al mes por jugar un par de horas frente a la computadora .

Ese es precisamente el caso de Alejandro. Aunque reconoce que esas ganancias pueden variar considerablemente dependiendo de la fluctuación de SLP en el mercado, sus ingresos con el juego pueden ir de 100 a 200 dólares quincenales . En el caso particular de Venezuela, ese tope ronda un salario considerado alto.

Dejando de lado el salario mínimo oficial, fijado por el gobierno en el equivalente a menos de 5 dólares mensuales, un sueldo en una empresa privada puede ir desde los 100 hasta los 400 dólares , dependiendo de la industria y el nivel del trabajador. Hay salarios más altos, pero los promedios están en ese rango.

SLP tiene un valor de mercado de 0,23 dólares. Fuente: CoinMarketCap. Becado en su propia familia Alejandro no llegó solo al mundo de los Axies. Aunque conocía de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, nunca se le había cruzado por la mente la posibilidad de hacer dinero o, como él lo cataloga, «generar criptomonedas» con un juego en su computadora.

Un familiar le presentó el juego, le explicó lo mínimo que debía entender y le hizo una oferta: no tendría que invertir nada más que su propio tiempo, cumplir las tareas diarias y recibiría un pago quincenal por su labor. Es decir: un trabajo como jugador de Axie Infinity .

La cuenta es de su familiar, a quien llamaremos Daniel para efectos de este reportaje. Daniel, a su vez, conoció el juego por su hermana, que tenía ya un tiempo trabajando para alguien más en Axie Infinity . «Me pareció interesante que le pagaran por un juego en blockchain«, dice.

Él también conocía de las criptomonedas, pero no había entrado a este mundo. Le faltaba un aliciente, «una opción atractiva». Eso se lo ofreció Axie Infinity. Y a diferencia de sus dos familiares, tenía la posibilidad y decidió tomar el siguiente nivel: invirtió en personajes y mejoras, algo que aumenta exponencialmente las posibles ganancias dentro del juego. Esa inversión podría llegar hasta los 1.000 dólares para «un buen equipo de Axies» . Tal fue el caso de Daniel.

Invertir en mejores Axies hace más rápido el cumplimiento de las metas y recompensas. Tanto, que sigue siendo rentable dando un porcentaje de las ganancias a quien, como Alejandro, invierte el tiempo de juego diario. Él mismo reconoce que, sin la inversión, se haría muy cuesta arriba.

Mercado de Axies, con las criaturas menos costosas al momento. Fuente: marketplace.axieinfinity.com. Como Daniel, hay muchos. Contratan a un tercero que juegue en su lugar a cambio de compartir parte de las ganancias. El inversionista se queda con la mayor parte, pero los porcentajes que otorgan a sus jugadores son razonables por el tiempo invertido.

El modelo de negocio ha llegado a un nivel mucho mayor que el pequeño experimento, hasta ahora familiar, de Daniel. Ya hay todo un ecosistema laboral en torno a Axie Infinity, con escuelas construidas para la asignación de becas, una comunidad en plataformas como Discord y cientos de personas compitiendo por acceder a cuentas con las cuales ganar algo de dinero, aunque no tengan la posibilidad de invertir.

¿Por qué Axie Infinity? En Venezuela, por las condiciones económicas ya conocidas, esta opción de generar ingresos con un juego resulta particularmente atractiva. Para la familia de Alejandro y Daniel, los juegos con recompensas en una blockchain eran territorio desconocido hasta la aparición de Axie Infinity.

Pero el uso de Axie Infinity no se restringe al país suramericano. Un breve vistazo a decenas de escuelas con becas da un panorama más amplio de cómo se distribuye el juego a nivel mundial. Las hay en países como Estados Unidos, Malasia, Brasil, Filipinas, Canadá, Italia, Indonesia, Reino Unido, Australia o Marruecos, por ejemplo.

Alejandro atribuye este fenómeno a varias razones. Primero, el hecho más evidente: un juego te permite a la vez entretenerte y hacer algo de dinero en el interín. Pero además, él considera que esta propuesta ha tenido éxito por el respaldo de empresas de renombre, que le dan legitimidad.

Axie es [tan usada] básicamente porque es una plataforma que está amparada por empresas de prestigio: Binance, Samsung, Ubisoft. Eso te genera confianza para meter dinero y usarlo.

Alejandro, venezolano, trabajador en Axie Infinity.

Entre los patrocinantes y aliados de Axie Infinity hallamos a Samsung, Ubisoft, Binance o Delphi Digital. Fuente: axieinfinity.com. Alejandro agrega que hay un factor momentum que ha ganado el juego en la comunidad, con los tokens de la plataforma apreciándose en altísimos porcentajes este año o el mercado de venta de Axies dominando el mundo de los NFT, como hemos reportado en CriptoNoticias.

«Uno llega a Axie más por recomendación o por moda que por otra cosa», dice, como dándole otra capa de confianza a su propia entrada en este mundo. Después de todo, en su caso, todo ha quedado en familia. Eso sí: ya se ha planteado tomar parte de sus ganancias para invertir en una cuenta propia y, quizá, replicar el modelo de alquiler del que ahora mismo es parte.

