Todo tiene su momento

NOTA PRELIMINAR: Empecé a escribir este artículo ayer, pero solo estoy terminándolo hoy ya que ayer no tuve el tiempo de terminarlo a raíz del hecho de que decidí de seguir paso a paso y en directo, a través de comunicaciones vía WhatsApp con mi gran amiga venezolana que vive en Canadá y quien fue una de las protagonistas del evento, la inmensa protesta en Ottawa, la capital de Canadá, donde miles de personas fueron a reclamar y a EXIGIR sus derechos de vivir una vida digna y libre de represión Estatal y donde fueron a expresarse en contra las actuaciones fascistas del actual jefe de Estado canadiense, Justin Trudeau, con pancartas que decían, " Fuck Trudeau ," o sea, "Al coño Trudeau," así literalmente. Todo esto ha ocurrido en temperaturas de 30 bajo cero y sin violencia alguna mientras miles de los participantes (pero no todos) fumaban marihuana, la cual (la marihuana) es 100% legal en Canadá ya que no es ninguna droga peligrosa, por nada, más bien es un medicamento, es una hierba sagrada que los seres humanos hace miles de años hemos utilizado para curar nuestros males físicos y psicológicos (yo la he usado en el pasado para curar por completo mi artritis). Bueno, allí nadie fue reprimido, ni encarcelado, ni torturados por el Estado, ni desaparecido, o asesinado por expresarse en contra del Estado como ocurre casi todos los días aquí en Venezuela cuando los ciudadanos de este país se atreven a protestar para EXIGIR sus derechos de vivir una vida digna. He tenido la inmensa suerte de obtener fotos directas tomadas por mi gran amiga venezolana que vive en Canadá, y su amiga, todo en vivo y en directo, y posiblemente les haré un reportaje al respecto en algún momento. También, mientras seguía lo que ocurría en Ottawa y el resto del país donde hasta posiblemente 500.000 camioneros con sus camiones participaron en las protestas a nivel nacional, además de miles y miles de ciudadanos, mujeres, hombres, adolescentes, niños, y ancianos, salió por casualidad otra noticia aquí en Aporrea que sería relevante para este artículo ya que tiene que ver con Clíver Alcalá, quien menciono más abajo: ” General retirado venezolano busca le retiren cargos en EEUU [cargos relacionados al narcotráfico]” Ahora, el artículo … EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO En estos últimos días salieron estas dos noticias aquí en Aporrea: 1- Detenida en Falcón la alcaldesa del municipio Semprún (Zulia) por presunta posesión de droga 2- Autoridades venezolanas confirman detención de alcaldesa y dos diputados por narcotráfico Allí se da a saber que han pillado a vario diputados y políticos asociados directamente al actual jefe de Estado venezolano y/o a su profundamente corrupto y decadente partido político, el PSUV, — digo corrupto y decadente, en mi apreciación, porque tengo evidencia de primera mano de la masiva corrupción que existe dentro del partido —, y por lo menos un otro partido político aliado al actual jefe de Estado venezolano , por delitos relacionados al narcotráfico, donde, de manera absolutamente burlona y engañosa, una tremenda mentira en mi opinión, y entre otras cosas, dicen que un funcionario público del actual Estado venezolano, dijo: “Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro informamos al pueblo venezolano sobre el operativo ‘Mano de hierro’ que ha dado un duro golpe a una red de narcotráfico que operaba entre los estados Zulia y Falcón …” ¡Sí Luis! (Vean por qué digo esto, más abajo.) Bueno, no voy a elaborar más sobre estos acontecimientos, pero me gustaría que mientras leen este artículo, tengan en mente lo siguiente: ¿Por qué, supuestamente, el actual jefe de Estado venezolano solo activó la supuesta operación, “Mano de hierro” (arriba), ahora, y no antes, mucho antes, pero mucho, mucho, mucho antes, ya que desde hace años se ha sabido que miembros del actual (y anterior) Estado venezolano y/o miembros del partido PSUV y otros partidos políticos aliados han estado involucrados directamente o indirectamente en el narcotráfico, y cuando, incluso, el mismo jefe de Estado venezolano y un montón de sus colaboradores cercanos (ver la lista más abajo) han sido formalmente acusados por el gobierno de EEUU de haber estado directamente o indirectamente involucrados en graves crímenes relacionados precisamente al narcotráfico internacional desde por lo menos el 2020 , esto declarado por el gobierno de EEUU en base a evidencias que datan de más de 20 años y la mayoría a partir del 2014, particularmente con relación al lavado de dinero nacido de la corrupción y el narcotráfico? ¿Por qué ahora? NOTA: Si quieren hacer búsquedas en los documentos oficiales del Departamento de Justicia de EEUU, hagan clic aquí. ¿Y por qué sería que el actual jefe de Estado venezolano SÍ ha sido formalmente acusado, y Chávez NO (jamás), quien fue mucho más atacado y perseguido políticamente que el actual jefe de Estado venezolano? Hay razones por todo, y todo tiene su momento. Les pido también que tengan en mente las siguientes preguntas: ¿Qué hace el actual Estado de Venezuela con los miles de kilos de drogas (específicamente cocaína y marihuana) que incautan regularmente mientras estas drogas transitan por nuestro territorio venezolano entre Colombia y los puertos de Venezuela donde son exportadas hacia EEUU y Europa, y probablemente hacia algunos países del Mediterráneo como Turquía y el Líbano, y más allá también, posiblemente hasta África, China, y Australia, y posiblemente también escondidas en las exportaciones de rubros controlados casi exclusivamente por el actual Estado venezolano, como el cacao, el petróleo, y el oro por ejemplo, y posiblemente vía las valijas diplomáticas (ver los detalles más abajo)? ¿Creen ustedes que el actual Estado venezolano, el cual se jacta regularmente de haber incautado hasta toneladas de drogas, quema o destruye estas drogas? ¿Creen ustedes qué quienes se encuentran hoy en puestos de poder — quienes en su enorme mayoría son unos tremendos codiciosos y corruptos — van a perderse la oportunidad de ganarse millones de dólares FÁCILES sin casi mover un dedo cuando pueden hacerlo de manera casi totalmente protegida e impune (ver más abajo por qué digo esto)? Si piensan que estas cosas son pura especulación de parte mía, sepan que yo fui muy violentamente secuestrado y casi matado (pero me escapé) en Guiria (Venezuela), uno de los puertos marítimos y aéreos más importantes de las redes del narcotráfico internacional y de Venezuela, poco después de haber conocido personalmente, por total casualidad, a uno de los operadores de la exportación de la droga (a ese nivel de las operaciones del narcotráfico la droga es simplemente considerada como otro producto cualquiera para exportar) y el jefe extranjero que vino a Venezuela desde Europa a chequear sus operaciones. Lo que quiero decir es que yo sé (sabía) — en el 2015 — cómo lo hacen (hacían), yo sé dónde lo hacen (hacían), y sé qué organizaciones del actual Estado venezolanos están (estaban) directamente involucradas en el proceso operativo de la exportación de la droga en esa región de Venezuela hacia Europa, y también sé cómo operan (operaban 2008 – 2017) las cosas relacionadas al narcotráfico en ciertas partes de la frontera con Colombia y algunos pocos sectores de Caracas y La Guaira, pero no conozco todo, ni tampoco quiero saberlo todo, no señor, no, no, no, estas cosas las supe todas por casualidad ya que siempre he conocido a personas que han estado cercanas a este tipo de actividad (aunque yo personalmente no tenga nada que ver con esas cosas). Bueno … Estas cosas no las digo desde la nada, todo lo que digo, lo puedo comprobar, sin embargo no lo haré públicamente ya que debo cuidar de mi vida y la de mi familia, son cosas muy peligrosas, particularmente porque gran parte de estos negocios son llevados a cabo o liderados por personas que tiene el poder sobre el Estado, cualquiera que sea, pero particularmente en los países corruptos sureños del planeta. Sepan también que he querido escribir este artículo desde hace más de 30 años, pero me he abstenido, hasta ahora. Algunas de las cosas que menciono más abajo, las he conocido en carne propia desde hace más de 30 años, son cosas que hasta ahora se han mantenido secretas a nivel mundial, pero que en mi estimación hoy deben salir a la luz pública para que los Pueblos del mundo engañados y esclavizados no sigan siendo engañados y esclavizados por las clases dominantes que hoy han llegado al extremos de hacerse tremendamente y groseramente — criminalmente — ricos mientras hasta 90% de las poblaciones del mundo viven en la miseria o cercano a la miseria o andan de manera acelerada en camino hacia la miseria, como animales yendo al matadero, como aquí en Venezuela, Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Haití, y un largo etc. Eso no es justo, non señor, no, no, no. Y menos todavía en un país como Venezuela, el país número 8 o 10 más rico del mundo, pero donde más de 90% de la población vive en pobreza y pobreza extrema mientras una muy pequeña minoría compuesta principalmente de políticos, empresarios, y gobernantes corruptos y criminales se están enriqueciendo groseramente, además usando el aparato Estatal como herramienta para satisfacer sus propios intereses (hay muchísimos ejemplos aquí en Venezuela). Así lo veo, y creo que así es. Por eso escribo este artículo. Ahora … Por razones de seguridad … Solo expondré las cosas que ya son conocidas públicamente en otros lugares (fuentes) pero que todavía están siendo enterradas por las clases dominantes del planeta para que las mayorías reprimidas y esclavizadas del planeta — o sea, nosotros — no sepamos la verdad y sigamos siendo los ignorantes que somos, y por ende esclavizables. Por eso mismo, nadie puede acusarme de nada, de que yo personalmente estaría acusando a alguien de estar específicamente involucrado, por ejemplo, en el narcotráfico, ni nada al estilo, no señor, no, no, no, porque todas las cosas que les voy a presentar aquí son cosas que otras personas, grupos, y organizaciones han expuesto anteriormente, no son cosas que yo he inventado ni tampoco son cosas secretas que yo habría descubierto solito que podrían poner en peligro las operaciones de las mafias que estarían involucradas en estos asuntos, o sea, al exponer estas cosas, no estoy impidiendo que la vida siga su curso normal, aparte del hecho de que yo estaría contribuyendo en la reducción de la ignorancia, eso es todo, entonces que nadie me venga con que yo estaría inventando cosas o acusando a nadie de nada, no señor. No, no, no. ALGUNAS EVIDENCIAS El actual jefe de Estado venezolano y varios de sus colaboradores y aliados actuales y anteriores han sido acusados formalmente por el gobierno de EEUU de crímenes relacionados al narcotráfico (sin contar un montón de otros personajes como Alex Saab por ejemplo). Aquí pueden ver uno de los principales documentos oficiales del Departamento de Justicia de EEUU al respecto donde acusan formalmente a las siguientes personas: 1- El actual jefe de Estado venezolano, presidente de Venezuela, formalmente acusado, ( $15.000.000 por su captura ),

2- Diosdado Cabellos, ex presidente de la AN de Venezuela, aliado del actual jefe de Estado venezolano, formalmente acusado, ( hasta $10.000.000 por su captura ), 3- Luciando Marín Arango, conocido como Iván Marquéz, de la FARC de Colombia, formalmente acusado, 4- Seuxis Paucis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, de las FARC de Colombia, formalmente acusado, 5- Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela, formalmente acusado, (en proceso de extradición hacia EEUU), 6- Clíver Alcalá Cordones, ex mayor general de Venezuela, formalmente acusado, ( se entregó a EEUU ). Además, el gobierno de EEUU ha ofrecido, por sus capturas, lo siguiente: 1- Tarek El Aissami, anteriormente vicepresidente de Venezuela bajo el mando del actual jefe de Estado venezolano y actual ministro de petróleo de Venezuela, ( hasta $10.000.000 por su captura ), 2- Jesús Itriago, ex jefe antinarcóticos de la CICPC (policía científica) de Venezuela, ( hasta $5.000.000 por su captura ), 3- Pedro Luis Martin-Olivares, ex jefe de inteligencia de la SEBIN de Venezuela, ( hasta $10.000.000 por su captura ) 4- Rodolfo McTurk-Mora, ex jefe de INTERPOL de Venezuela, ( hasta $5.000.000 por su captura ). OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES Esto (abajo) lo he sabido desde hace por lo menos 30 años cuando conocí personalmente a varias personas que trabajaban para la cancillería venezolana (mucho antes de Chávez) y otras cancillerías (Canadá, Arabia Saudita, etc.). Es básicamente un secreto conocido principalmente por las personas quienes han trabajado a nivel internacional como contratistas (como yo), mercenarios, diplomáticos, militares y agentes de inteligencia de alto rango, jefes de Estado, etc. Aquí está: “Las valijas diplomáticas.” Estas valijas diplomáticas son básicamente envíos (sobres, paquetes, cajas, maletas, contenedores, etc.) que, en general, y de manera muy calladita y aun sistemática en algunos casos, son enviados a través del mundo, de país a país, de región en región, con sellos diplomáticos (ver los videos más abajo) … que … no son revisados por nadie, ni por los funcionarios policiales a nivel mundial, ni por INTERPOL, ni por los aduaneros de ningún país del mundo (hay solo 3 excepciones que yo sepa), ni son escaneados por rayos-X, ni son olidos por perros para detectar las drogas, ni nada al estilo, o sea, son envíos que viajan por todo el mundo de manera casi absolutamente secreta y totalmente impune … y pueden contener oro, diamantes, piedras preciosas, dinero en efectivo, armas, drogas, artefactos arqueológicos y piezas de arte a menudo robadas como ocurrió con los saqueos de los museos en Iraq en el 2013 (+), materia prohibida como el marfil o las pieles de culebras, animales exóticos — piensen por ejemplo en los ricos conectados al Estado que tienen leones en sus mansiones —, cadáveres, cabezas, o cualquier otra cosa —legal o ilegal, fea o bonita, buena o mala — que uno se podría imaginar. ¿Sabían esto? Así es. Ahora los saben. Yo jamás hablé sobre esto antes ya que es un tema muy peligroso, pero creo que el tiempo ha llegado para decirlo porque los abusos cometidos hoy en día por las clases dominantes del mundo, quienes son los únicos que tienen acceso a las valijas diplomáticas, incluso aquí en Venezuela, han llegando a un nivel de maldad y descaro que yo considero absolutamente inaceptable, y aunque yo no diré nada más sobre este asunto, los proveerá más abajo los links a ciertas informaciones relacionadas al tema. Desafortunadamente, existe muy, muy, pero muy poca información confiable y verdadera al respecto en español o en otros idiomas excepto algunos idiomas de los colonizadores (ver los idiomas del link en inglés más abajo), y esto ocurre, en mi estimación, porque los colonizadores, o sea, las clases dominantes, no quieren que los Pueblos colonizados de Latinoamérica o del Sur del planeta sepamos estas cosas con el fin de mantenernos suficientemente ignorantes para seguir siendo dominados y esclavizados, como por ejemplo por quienes hoy nos gobiernan aquí en Venezuela (por eso mataron a Chávez, en mi estimación, porque Chávez quería des-ignorarnos). NOTA IMPORTANTE: Aquí yo solo les proveeré información, nada más. Esta es información que yo no he leído ni he verificado por completo, sino que simplemente la revisé rápidamente, lo suficiente para suponer que estas serían posiblemente informaciones adecuadas o pertinentes con el fin exponer esta realidad aun si estas informaciones fueran tergiversadas o incompletas (lo cual ocurre a menudo con informaciones en español). Si el tema les interesara más allá de este artículo, me imagino que podrían encontrar más información. Creo que lo importante es saber que estas cosas existen. En inglés (texto): https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_bag 1- (Explicación, video): https://www.youtube.com/watch?v=clwy1CMlSTw 2- (Venezuela, texto): http://www.saime.gob.ve/noticia/563 3- (Venezuela, video): https://www.youtube.com/watch?v=tFEdd11sIPM 4- (Argentina, video): https://www.youtube.com/watch?v=RnllLOdMSMg 5- (Ecuador, video) https://www.youtube.com/watch?v=bJ52boqWmDo CONCLUSIÓN Mi conclusión con respecto a todo esto es que no tengo ninguna conclusión concreta para ofrecerles porque no tengo suficiente información verificable para llegar a ninguna conclusión adecuada, especialmente no con relación a los posibles enlaces entre por ejemplo el narcotráfico, las valijas diplomáticas, y los políticos que se pelean entre sí a nivel nacional e internacional por el control sobre los mecanismos Estatales, los cuales obviamente incluyen las valijas diplomáticas (y las alcabalas, aeropuertos, etc.), sin embrago, lo que sí puedo ofrecerles son las siguientes observaciones, pero de manera fría y sin prejuicio. 1- Sabemos que todas las personas mencionadas arriba — las cuales posiblemente habrían tenido algo que ver con el narcotráfico —, han estado de alguna manera relacionadas al actual jefe de Estado venezolano. 2- Sabemos que algunas de estas personas han sido relacionadas al PSUV, o sea, al partido político del actual jefe de Estado venezolano, y a otros partidos políticos aliados al actual jefe de Estado venezolano. 3- Sabemos que las valijas diplomáticas, un privilegio del cual solamente goza una minoría de las clases dominantes y gobernantes (políticas) conectada directamente a las más altas esferas del Estado, estas, las valijas diplomáticas, pueden ser utilizadas de muchas maneras y para muchos propósitos de manera básicamente impune a nivel internacional para transportar lo que sea, con propósitos personales aun. 4- Sabemos que el gobierno de EEUU ha formalmente acusado a varias de las personas mencionadas arriba de crímenes relacionados al narcotráfico, entre quienes varios han gozado de los mecanismos de la diplomacia venezolana, incluso posiblemente las valijas diplomáticas. 5- Sabemos que el actual jefe de Estado venezolano fue el jefe de la diplomacia venezolana durante más de siete años (2006 a 2013), hasta llegar al puesto de la presidencia de Venezuela, o sea, él llegó al punto de ser el máximo jefe de todos los mecanismos Estatales, incluso las valijas diplomáticas (y las alcabalas, los aeropuertos, etc.), todos mecanismos Estatales que propiciarían el narcotráfico, si fuera el caso por supuesto. Recuerden que no estoy acusando a nadie de nada, ni tampoco me importa un carrizo lo que esos personajes hagan con sus propias vidas, ese no es mi problema, ni tampoco me interesa, solo quiero que ustedes, las víctimas directas e indirectas de todas estas porquerías, tengan la información al respecto. Finalmente, no tengo nada más que decir al respecto excepto que: Me parece ser propicio el momento para que todos los venezolanos y las venezolanas conozcamos estos asuntos. Siempre existen razones por todo lo que ocurre en la vida, y cuando y dónde ocurren, y a quienes, nada es casualidad, no señor, todo tiene su momento.

