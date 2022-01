Spotify anuncia reformas tras el boicot que ha hundido sus acciones hasta en un 25%

Entornointeligente.com / La plataforma de audio Spotify ha hecho mea culpa sobre las políticas de su empresa para regular la desinformación sobre la covid-19, y asegura que está tomando medidas correctivas. Así lo ha expresado su fundador y consejero delegado, Daniel Ek, en un comunicado el domingo, tras un boicot en redes sociales que está ocasionando la salida de usuarios y artistas del catálogo de la compañía. La indignación se ha desatado tras las críticas de la comunidad científica al gigante del streaming por permitir información falsa sobre las vacunas en un podcast del comentarista antivacunas Joe Rogan, que en 2010 firmó un acuerdo de 100 millones de dólares con la empresa para cederle la exclusividad de su contenido. Desde el inicio de la campaña, las acciones de Spotify llegaron a caer alrededor de un 25%, una pérdida valorada en aproximadamente unos 4.000 millones de dólares, aunque en la apertura de hoy en Wallstreet las acciones remontaron un 5,7%.

El boicot ha movilizado a grandes aliados para presionar a la compañía, entre ellos al músico Neil Young, que llegó a retirar todo su catálogo de la plataforma, y al príncipe Enrique de Inglaterra, que junto a la actriz Megan Markle tienen un acuerdo de 22 millones de euros con la compañía para producir podcasts. Otros famosos que se han sumado a la causa son los músicos Joni Mitchell, Lloyd Cole y James Blunt, que manifestado contra la compañía por no solo “alojar” el programa del comentarista, sino por financiarlo.

El programa de Rogan, llamado Joe Rogan Experience y abreviado como JRE , es considerado el podcast más popular del mundo por sus 11 millones de seguidores, y fue adquirido como parte de la apuesta de la empresa por el sector de los podcast. De hecho, Spotify lo menciona en su último reporte de resultados como uno de catalizadores del incremento de un 75% interanual en los ingresos por publicidad en los primeros nueve meses de 2021, junto a los podcasts de baloncesto de The Ringer. Los anuncios representan alrededor del 12% de la empresa.

Daniel Ek ha respondido resaltando los aportes que Spotify ha hecho en la lucha contra la pandemia, como la sesión de espacio publicitario para anuncios y la donación de fondos para la OMS. Asimismo, ha resaltado que Spotify hará más visibles sus parámetros y reglas de publicación, que brindará “asesoría de contenidos” para creadores cuando vayan a publicar podcasts sobre la pandemia, y que se mejorarán las herramientas que informan a los creadores sobre las posibles consecuencias y responsabilidades que asumen al publicar estos contenidos. Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia, la compañía habría removido alrededor de unos 20.000 episodios de podcast que contenían información falsa sobre el coronavirus y específicamente unos 40 episodios de The Joe Rogan Experience , según indica la agencia Bloomberg.

El 31 de diciembre, 270 especialistas estadounidenses del campo científico y de la salud publicaron una carta abierta , en la que criticaban a Spotify por permitir que Rogan comparta teorías conspirativas que dañaban la credibilidad de la comunidad científica: “Rogan ha desaconsejado la vacunación en jóvenes y niños, afirmó incorrectamente que las vacunas de ARNm son “terapia génica”, promovió el uso no autorizado de ivermectina para tratar el COVID-19 (contrariamente a las advertencias de la FDA) y difundió una serie de teorías de conspiración sin fundamento”, afirma el documento. Recientemente, especialistas ambientales y de la NASA como el científico Gavin Schimidt también han criticado el programa por esparcir desinformación respecto al cambio climático.

Rogan también ha publicado este lunes una disculpa en redes sociales : “Yo solo hablo con las personas, no sé si ellos están en lo correcto o no porque no soy doctor ni científico. Me siento mal de que Neil Young y otros artistas hayan removido todo su contenido. Agradezco el apoyo de Spotify y algunas de las medidas que han tomado me parecen sensatas. Si hay algo que pueda hacer para mejorar como incluir más expertos con diferentes opiniones lo haré”.

Las compras millonarias de Spotify para fortalcer su negocio de podcast Joe Rogan Experience . Es el podcast más popular del mundo y tiene 11 millones de suscriptores. Consiste en un programa gratuito de audio y video presentado por el comediante y presentador de televisión estadounidense Joe Rogan. Durante el programa se hacen entrevistas a personas de todo tipo, incluyendo famosos como el empresario Elon Musk, el rapero Kanye West o el exactor Macaulay Culkin. Ha sido acusado anteriormente de dar voz a personas transfóbicas, de extrema derecha y negacionistas del calentamiento global. Es contenido exclusivo de Spotify desde que firmaron un acuerdo en 2020 valorado en 100 millones de dólares. Call her Daddy. Es el segundo más popular de Spotify y también contenido exclusivo. Es un programa de comedia y consejos creado por Alexandra Cooper y Sofia Franklyn en 2018. En junio de 2021, anunciaron que había firmado un acuerdo exclusivo con Spotify por valor de 60 millones de dólares. Su contenido incluye consejos sobre sexo y relaciones, anécdotas y otras historias de figuras femeninas. The Ringer. Es una plataforma de información fundada en 2016 por el comentarista Bill Simmons. Está especializada en podcasts deportivos, de entretenimiento y de cultura pop. Spotify habría pagado entre 130 y 180 millones de euros por ella en 2020.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com