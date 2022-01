Sancionan a 22 a la semana por arrancones; dominan las motos

Entornointeligente.com / El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Enrique Torres Lugo, confirmó que este año va en aumento el pago del estimado anual por parte de usuarios, esto gracias a los descuentos o beneficios que otorgan a los consumidores.

Cien mil usuarios pagaron sus cuentas en enero de 2021; mientras que del 1 al 27 de enero de este año aprovecharon el descuento por pronto pago un total de 116 mil 252 consumidores .

No es necesario acudir a los centros operativos del SIAPA, el pago también se puede hacer en las tiendas de conveniencia que se encuentran detrás del recibo.

Usuarios destacan ahorro de tiempo con Peribús Al día, 28 fugas de agua son reparadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pues en todo 2021 se corrigieron 10 mil 160, según respondió por la vía de Transparencia.

Una de estas fugas es la que se encontraba en la calle Apolonio Moreno, entre Agustín Lara y Periférico, en la Colonia Santa Cecilia en Guadalajara. De ahí brotaban aguas negras y con mal olor, que hacían un río maloliente desde mediados de agosto hasta el pasado 3 de diciembre, cuando el SIAPA hizo caso a los reportes de los habitantes del lugar.

José Flores, quien es vecino de la zona, señaló que el mal olor y suciedad les causó daños físicos a quien, como él, vive en la colonia.

“Yo me enfermé dos veces del estómago por el mal olor y también hay una vecina con enfermedad del riñón que temían que se infectara”, compartió.

Explicó que la fuga fue reportada por redes sociales y por teléfono, hasta que en una ocasión observaron que estaban escarbando y pensaron que ya iban a repararla, pero no fue así .

“Seguimos reportando pero en el teléfono nos contestaban. El agua bajaba por el Periférico y la gente, por no pisarla, se bajaba de las banquetas, era peligroso”.

La última vez que reportaron antes de su reparación, les dijeron que “le toca a Obras Públicas”. Finalmente, el 3 de diciembre pasado, el SIAPA acudió a repararla, según informó José.

El Sistema informó por Transparencia que Guadalajara es el segundo municipio donde tienen mayor cobertura y en el que más fugas se reparan cada año, detrás de Zapopan, municipio donde tres mil 620 redes han sido arregladas.

En Guadalajara se han reparado tres mil 120; en Tlaquepaque , mil 784, y en Tonalá , mil 636 .

Carlos Enrique Torres Lugo, director del SIAPA, dijo que los reportes se deben atender entre 24 y 48 horas en promedio; sin embargo, “en ocasiones no se termina totalmente la reparación, muchas veces se controla y en los días subsecuentes se hace la reparación final de asfalto y otros”.

Aseguró que hay cuadrillas que cubren los cuatro sectores (Hidalgo, Juárez, Libertad y Reforma) y que constantemente hacen rondines, pero aceptó que no es suficiente.

Torres Lugo afirmó que, aunque se habla de que cada año se pierde entre 20 y 25% del agua potabilizada, no sólo es en fugas, pues el clandestinaje o robo abarca la mayor parte.

“Cuando son reportes puntuales lo atendemos y tomamos acción. Tenemos cuadrillas que hacen rondines en ciertos lugares donde creemos que puede haber estas situaciones (tomas clandestinas) porque creemos que es sospechoso lo que pagan a lo que es realmente. En el caso de las fugas, podemos detectar por baja de presión en alguna zona, tenemos variaciones y es donde se nos da una alerta y revisamos la zona. Es lo que llamamos fugas ocultas”.

CLAVES

Redes caducas

Daños: Más de 10 mil millones de pesos se requieren para la sustitución de las redes de agua y alcantarillado obsoletas en Guadalajara.

Renovación: De tres mil 457.9 kilómetros de líneas para el servicio de agua potable en este municipio, dos mil 544.1 (73.5%) deben ser sustituidos por tener una antigüedad de entre 31 y 80 años, por lo que se requieren cuatro mil millones de pesos para una renovación total. En el caso del alcantarillado se necesita una inversión de seis mil millones de pesos para reemplazar las redes viejas.

Estudios: Según los últimos estudios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se necesitan 54 años para abatir el rezago en líneas de abastecimiento en Guadalajara. El problema es que para esa fecha el resto de las tuberías de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que registran una menor antigüedad, también cumplirían su vida útil.

Ubicaciones: Las colonias con redes de agua más vulnerables son: Centro, Americana, Analco, Capilla de Jesús, La Loma, Moderna, Sagrada Familia, Belisario Domínguez, La Perla, Balcones de Oblatos, Del Fresno, Jardines de los Arcos y Lomas del Paradero, entre otras. En total, 154 colonias padecen esta situación. Esas tuberías obsoletas y los daños en las tomas domiciliarias provocan que miles de metros cúbicos de agua se desperdicien.

Reto: Cambiar esta infraestructura hidrosanitaria es un reto; sin embargo, el gasto corriente y operativo, así como las deudas, reducen la capacidad financiera del organismo para resolver el problema a fondo en el corto y mediano plazo. En 2021, el SIAPA reparó el equivalente a cinco mil 498 metros lineales y mil 742 tomas de agua completas.

SABER MÁS

Fugas reparadas en 2021

Municipio Reparaciones

Zapopan 3,620

Guadalajara 3,120

Tlaquepaque 1,784

Tonalá 1,636

Total: 10,160

ESTIMADO ANUAL

Opciones de pago

Carlos Enrique Torres Lugo detalló que no es necesario acudir a los centros operativos del SIAPA para pagar el estimado anual , ya que esto también puede realizarse en las tiendas de conveniencia que están plasmadas detrás del recibo. “La estadística marca que en este mes nos fue mejor. El año pasado hubo una sensible baja en la recaudación en general, desde mediados de 2020 comenzó a bajar (por la crisis). Y en este año se ha visto una mejora, esperemos que siga”, dijo. Acentuó que hay cobros diferenciados con apoyos para pensionados, adultos mayores y discapacitados. Quienes no cuentan con los beneficios tienen que solicitarlos en los centros operativos. Gracias a la recaudación y los pagos puntuales de la gente, explicó, han modernizando e incrementado los servicios en diversas áreas operativas. Sobre el aumento en las tarifas del 6.8% en este 2022, defendió que en los últimos años apenas se llegaba al 3% de alza , por lo que este aumento es lo “mínimo” que necesitaba el organismo para mejorar el servicio. Destacó que el problema de la cartera vencida persiste por parte de los ciudadanos. Sectores Libertad y Reforma, con más problemas en tuberías Aunque en la Zona Metropolitana de Guadalajara las fugas son continuas, hay lugares que, por lo viejo de las tuberías y del mismo lugar, se reportan más ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), informó el director Carlos Enrique Torres Lugo.

CAMBIO. Para reemplazar las redes se necesita una inversión de diez mil millones de pesos. ARCHIVO/ EL INFORMADOR “Son los sectores más antiguos, en este caso Libertad y Reforma, donde más problemas de fugas tenemos por la infraestructura tan vieja. Sobre todo es agua pluvial y sanitaria, por ello tenemos los ojos en estas dos zonas y constantemente las monitoreamos. El problema no es nuevo, la estadística tiene varios lustros”.

De acuerdo con información proporcionada vía Transparencia, algunas de las colonias que también concentran la mayor incidencia de las mismas son: en Tlaquepaque , Nueva Santa María; en Guadalajara, Del Fresno; en Zapopan , El Colli Sitio, y en Tonalá , la Colonia Jalisco .

Es en estos sectores y colonias donde el organismo concentra los esfuerzos de las cuadrillas pues, además de las fugas visibles, Torres Lugo señaló que hay algunas que no se ven hasta que se hace un socavón en la calle.

“Es una red de más de ocho millones de metros lineales. En ocasiones donde el tubo ya está en condiciones de debilidad, se revientan”.

Aunque la solución parecería sencilla, “no lo es”, pues cambiar toda la infraestructura costaría miles de millones de pesos y causaría caos en la ciudad, acotó.

TELÓN DE FONDO

Descartan tandeos

En agosto pasado, tras cinco meses de desabasto, se regularizó el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con lo que terminaron los tandeos en la ciudad.

La Presa Calderón se encontraba apenas al 16% de su capacidad, por eso el 18 de marzo de 2021, el SIAPA comenzó el programa de suministro rotatorio en 159 colonias en las zonas Norte y Oriente, además de otras 55 colonias con problemas de abasto debido a que se encuentran en áreas altas.

Ayer, el embalse se encontraba al 78% de su capacidad, según el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua . Con ese porcentaje, la autoridad afirma que en este año no se aplicarán tandeos en la metrópoli.

Por su parte, antes de entrar al periodo de estiaje, el Lago de Chapala se encuentra al 71% del nivel máximo.

En el caso de la presa, abastece a la zona Norponiente de la ciudad, mientras el lago es el que aporta la mayoría del agua que consumen los habitantes de la ciudad.

2022

Nuevas tarifas

Para este año se aprobó un aumento del 6.8% para quienes consumen de cero a cinco metros cúbicos mensuales. Carlos Enrique Torres, director del SIAPA, proyecta que se debe mejorar la recaudación para dar un mejor servicio. Si consiguen cobrar y recuperar un 20% de la cartera vencida, “se podrá dar solvencia a todas las necesidades que se han platicado del organismo”.

Las cuotas y tarifas de los usuarios se cobran como contraprestación por los servicios del agua potable, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición final de sus aguas residuales que les presta este Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado.

El SIAPA registró que, de enero a octubre del año pasado, cobró dos mil 327 millones de pesos . Eso representa una eficiencia de cobranza del 68.20%, que significa el resultado entre lo cobrado y lo facturado en todos los tipos de predio: oficinas públicas, baldíos, industriales, comerciales y domésticos.

