Resumen USA: Casa Blanca califica de “inquietantes” amenazas de bomba en Universidades y Colegios históricamente negros

Los centros de estudios e investigaciones históricamente negros, denominados ‘HBCU’, como Howard University (Washington), Southern University y A&M College (Luisiana), Bethune-Cookman University (Florida), Bowie State University (Maryland), Albany State University (Georgia) y Delaware State University (Delaware), confirmaron las amenazas . ” Las clases se han cancelado y los estudiantes deben permanecer en sus dormitorios hasta que se emita un visto bueno. Las operaciones de la universidad se suspenderán hasta nuevo aviso y la entrada al campus se limitará en este momento” , dijeron Southern University y A&M College en un comunicado inicial, en su sitio web . La escuela anunció más tarde que había recibido un visto bueno y que reanudaría las clases y las operaciones normales este martes.

La secretaria de prensa de la casa blanca, Jen Psaki , dijo que el presidente Biden estaba al tanto de las últimas amenazas de bomba en colegios y universidades históricamente negros (HBCU), calificándolas de inquietantes . “Diré que estos son ciertamente inquietantes” , dijo Psaki a los periodistas . “Y la Casa Blanca está en contacto con socios interinstitucionales, incluido el liderazgo federal de aplicación de la ley sobre esto. El presidente esta consciente y está al tanto de los informes” , agregó . Un portavoz del FBI en Atlanta dijo que “el FBI toma en serio todas las amenazas potenciales y trabajamos regularmente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para determinar su credibilidad” . Esta es la segunda vez en las últimas semanas que las HBCU reciben amenazas de bomba. Varias escuelas recibieron amenazas a principios de enero y fueron desalojada s.

En Naciones Unidas, EEUU exigió a Rusia que explique su acumulación de tropas en la frontera con Ucrania . Estados Unidos y Rusia se enfrentaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por las acusaciones de Washington de que Moscú está planeando una invasión a gran escala de la vecina Ucrania, lo que el Kremlin ha negado . “La situación que enfrentamos en Europa es urgente y peligrosa, y lo que está en juego para Ucrania, y para todos los estados miembros de la ONU, no podría ser mayor” , dijo la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, a los miembros del consejo . Afirmó que las más de 100.000 tropas que Rusia ha acumulado a lo largo de la frontera con Ucrania incluyen fuerzas de combate y fuerzas especiales preparadas para llevar a cabo acciones ofensivas en la exrepública soviética. “Esta es la más grande, esta es la más grande, escúchenme claramente, la movilización de tropas en Europa en décadas” , dijo Thomas-Greenfield. “Y mientras hablamos, Rusia está enviando aún más fuerzas y armas para unirse a ellos” . Dijo que eso incluía a los casi 5.000 soldados rusos “con misiles balísticos de corto alcance, fuerzas especiales y baterías antiaéreas” que Moscú había trasladado a su aliado cercano y vecino Bielorrusia. “Hay evidencia de que Moscú planea aumentar su número a 30.000 soldados a principios de febrero” , agregó.

Los Archivos Nacionales recibieron los registros de Donald Trump destrozados y pegados nuevamente. Tres fuentes familiarizadas con los registros le dijeron a The Washington Post sobre el estado de los documentos de la administración que los Archivos Nacionales . En una declaración a The Post, los Archivos Nacionales dijeron que los documentos entregados por la Casa Blanca de Trump “incluían registros en papel que habían sido destruidos por ex presidente Trump” . Los funcionarios de gestión de registros de la Casa Blanca durante la Administración Trump recuperaron y pegaron con cinta algunos de los registros rotos”, dijo la agencia. La Ley de Registros Presidenciales requiere que todos los registros creados por los presidentes se entreguen a los Archivos Nacionales al final de sus administraciones . El expresidente Trump había presentado una demanda para evitar que el comité recibiera ciertos documentos pero fue rechazada judicialmente. Los archivos entregaron más de 700 documentos que Trump había tratado de bloquear. En la noche del 20 de enero, la Administración Nacional de Archivos y Registros proporcionó, al Comité que investiga la insurrección y el asalto al Congreso, todos los registros en cuestión en el litigio , dijo la agencia.

