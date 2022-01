Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Piscina inflável: opções para se refrescar durante o verão Para quem mora em apartamento ou sobrado é importante verificar se a estrutura suporta o peso da piscina ou se vai causar alguma ruptura na construção, segundo especialista. Por Beatriz Nery, g1

31/01/2022 06h01 Atualizado 31/01/2022

1 de 9 Piscina inflável: opções para você se refrescar durante o verão — Foto: g1 Piscina inflável: opções para você se refrescar durante o verão — Foto: g1

Uma alternativa para curtir o calorão é a piscina inflável. Antes de comprar o produto é importante ficar atento aos cuidados na hora de montar e às dicas para evitar o desperdício de água .

“Se você colocar apenas o cloro na piscina, sem nenhuma circulação, logo vai precisar trocar a água. Com um sistema de filtro, a água não precisa ser trocada e você faz apenas a limpeza do equipamento”, recomenda Junior Pires, piscineiro, responsável pela limpeza e manutenção de piscinas.

Os filtros são equipamentos vendidos separadamente. Podem ser utilizados em piscinas que possuem válvulas, que são acopladas ao aparelho de limpeza para manutenção.

Também é preciso levar em conta a capacidade, as dimensões, o material, o formato e o local de instalação (leia mais ao fim da reportagem) .

Se você mora em apartamento ou sobrado precisa tomar cuidado ao montar a sua piscina . A construção é projetada para suportar uma determinada sobrecarga e, dependendo da capacidade, pode causar acidentes.

Os preços das piscinas infláveis, no final de janeiro, variavam entre R$ 150 e R$ 800 nas principais lojas on-line.

2 de 9 Piscina Acqua Atrio — Foto: g1 Piscina Acqua Atrio — Foto: g1

A piscina Acqua Atrio tem capacidade de 1.000 litros e o seu material é o PVC.

Possui kit de reparação e não inclui bomba de ar e válvula. Suas dimensões são: 183 cm x 63 cm x 183 cm.

A fabricante não informa se o produto possui garantia. No final de janeiro, essa piscina inflável era encontrada por R$ 190, nas lojas on-line.

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

3 de 9 Piscina inflável Mor — Foto: g1 Piscina inflável Mor — Foto: g1

A piscina inflável Mor tem 1.900 litros de capacidade. Tem o PVC em sua composição.

Além disso, conta com kit de reparo e possui válvula compatível com o filtro de água. Suas dimensões são: 215 cm x 63 cm x 215 cm.

A marca oferece garantia de 90 dias. Nas lojas on-line, o preço médio era de R$ 350, no final de janeiro.

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

4 de 9 Piscina inflável Bel Fix — Foto: g1 Piscina inflável Bel Fix — Foto: g1

A piscina inflável Bel Fix , também conhecida como Bel Lazer, é feita de PVC combinado com o poliéster, o que, segundo a fabricante, prolonga a durabilidade do produto.

O modelo tem capacidade de 1.000 litros. Suas dimensões são: 168 cm x 51 cm x 168 cm.

Essa piscina conta com kit de reparo e não possui válvula.

Possui garantia de 90 dias. Nas lojas on-line, o preço médio era de R$ 250, no final de janeiro.

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

5 de 9 Piscina inflável Fast Set Bestway — Foto: g1 Piscina inflável Fast Set Bestway — Foto: g1

A piscina inflável Fast Set Bestway é produzida com PVC e poliéster. Sua capacidade é de 9.667 litros.

Suas dimensões são: 457 cm x 84 cm x 457 cm. Possui kit de reparo e válvula compatível com filtro de água.

A fabricante não informa se o produto possui garantia. No final de janeiro, o preço do modelo nas principais lojas on-line era de R$ 800, em média.

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

6 de 9 Piscina montável Mor — Foto: g1 Piscina montável Mor — Foto: g1

A piscina montável da marca Mor tem capacidade de 1.000 litros. É feita de PVC e possui válvula compatível com filtro de água.

O produto conta com garantia de 3 meses. Suas dimensões são: 189 cm x 126 cm x 42cm.

O modelo custava nas principais lojas on-line, em torno de R$ 150, no final de janeiro.

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia

7 de 9 Piscina inflável Easy Set Intex — Foto: g1 Piscina inflável Easy Set Intex — Foto: g1

A piscina inflável Easy Set Intex é produzida com PVC. Tem capacidade de 3.853 litros.

Conta com válvula de escoamento. Suas dimensões são: 305 cm x 75 cm x 305 cm.

A marca não informa se o produto possui garantia. No final de janeiro, o preço do modelo nas lojas on-line era de R$ 400, em média.

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Fique de olho

Capacidade : os modelos variam de 500 litros a 14.000 litros . A escolha vai depender do número de pessoas que pretendem usufruir do produto.

Pequena: piscinas infláveis de até 2.000 litros; Média: a capacidade varia de 2.001 litros a 5.000 litros; Grande: permitem a entrada de várias pessoas ao mesmo tempo, já que são piscinas infláveis de 5.001 litros a 14.000 litros.

Dimensões: para escolher o espaço que o produto vai ser instalado, você deve analisar o comprimento, a altura e largura.

Pense em um local adequado para colocar a piscina inflável, que permita a circulação de pessoas em volta.

Material: o PVC é o material mais utilizado porque apresenta maior resistência e durabilidade, segundo Paulo José Lopes, técnico em manutenção de piscinas da PJ Piscinas.

Formato : além das dimensões, o formato da piscina inflável pode ajudar a definir o tamanho do espaço disponível para a instalação .

Retangular: só está disponível em capacidades menores; Redonda: pode ser encontrada em todas as capacidades.

“As piscinas infláveis com estrutura retangular possuem estrutura metálica de ferro ou alumínio. Já as redondas não possuem estrutura”, complementa Paulo José Lopes.

Compatibilidade com filtro de água: se você deseja utilizar a sua piscina inflável por um longo período sem a necessidade de trocar a água com frequência, opte por piscinas com válvulas .

As válvulas são fechos, que algumas piscinas possuem para se conectar com filtros ou bombas de limpeza.

8 de 9 Válvula piscina inflável — Foto: Divulgação Válvula piscina inflável — Foto: Divulgação

O filtro de água é comprado à parte . Os modelos custavam entre R$ 250 e R$ 650, no final de janeiro, nas principais lojas on-line.

9 de 9 Filtro de água Bestway — Foto: Divulgação Filtro de água Bestway — Foto: Divulgação

Na hora da limpeza, uma bomba puxa a água da piscina, filtra e devolve por meio dos cabos, que ficam conectados ao aparelho.

Agora, se você optar pelo uso do cloro para a manutenção da sua piscina, verifique a quantidade a ser utilizada .

“Diariamente, você pode aplicar 4 gramas por metro cúbico de cloro em pó. Em uma piscina inflável de 5.000 litros, por exemplo, você pode usar uma pastilha só”, complementa Júnior Pires, piscineiro.

Segundo ele, a concentração de cloro na solução líquida é muito baixa para ser utilizada na limpeza de piscinas infláveis.

“O cloro é uma solução temporária. Para evitar o desperdício, o ideal é utilizar um filtro de água”, complementa Júnior Pires.

Solo nivelado: ao escolher o local para instalação da sua piscina inflável, dê preferência para uma superfície plana e firme .

“Em casa, por exemplo, você faz uma superfície de concreto simples para deixar o solo nivelado e distribuir a carga da piscina. Se você coloca uma piscina em um solo que não está nivelado , a água vai toda para um lado e a estrutura da piscina pode romper ou ficar torta “, afirma Roberto Racanicchi, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP).

Piscina na varanda?

O prédio é uma estrutura monolítica, ou seja, uma coisa só. Por isso, o processo de instalação de uma piscina inflável na sacada de apartamento é complexo, segundo Roberto Racanicchi, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP).

Não é uma tarefa tão simples. São muitos os cálculos feitos por especialistas para decidir se a estrutura aguenta determinado peso.

“A ação variável que se aplica nos cálculos dos prédios está na ordem de 300 kg por metro quadrado. Então, você não pode colocar uma piscina com uma altura maior do que 30 cm na sacada de um apartamento porque a estrutura pode ceder ou ter rupturas”, avalia o conselheiro.

Para avaliar a viabilidade dessa instalação , a avaliação de um engenheiro civil que conheça o projeto é extremamente necessária .

“A norma (6120:2019 – Ações para o Cálculo de Estruturas e Edificações) que regulariza os cálculos de estrutura em construções é bem antiga e, teoricamente, todos os projetos devem segui-la”, orienta Roberto Racanicchi, engenheiro civil.

Segundo ele, a mesma recomendação dada para quem mora em apartamento vale para pessoas que pretendem instalar a piscina inflável na varanda de um sobrado.

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e colaboradores especializados. Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links disponibilizados, a Globo poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que a Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra, mesmo que a partir dos links disponibilizados. Questionamentos ou reclamações em relação ao produto adquirido e/ou processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

