Mafias, traficantes y traidores de la confianza del pueblo

«…traicionó la confianza del pueblo y utilizó su investidura para saquear la riqueza pública y deshonrar a la institucionalidad.». No se a quienes ahora leen estas notas pero a mí una frase como la anterior me parece sacada de un libreto de t.v, de una serie, para estar más con estos tiempos.

Es que les digo, en general, toda esa operación ” mano de hierro”, me parece un montaje. No me lean mal, por favor. No quiero decir que estos “camaradas” que hoy aparecen señalados de participar en mafias gasolineras, traficantes de drogas, etc., sean inocentes de los hechos que se les imputan y por lo cuales esperamos sean debidamente enjuiciados y penalizados de acuerdo a las leyes de la República.

Lo que yo digo es que desde hace tiempo en el país ocurre que muchos cometen fechorías, entre ellos algunos que gobiernan, y no ha pasado nada. En dos platos se ha instalado un clima generalizado de impunidad. En los lugares donde han operado “bandas criminales”, esto ha sido notable. Y la complicidad pasa por gobernantes, cuerpos de seguridad y mandos militares.

¿Cómo se puede explicar que un sujeto que en noviembre fue detenido con un gran cargamento de drogas, dos meses después incurra en el mismo delito?

Es inevitable volver a las mafias de la gasolina y cómo esta tienen más de tres años operando con el concierto de los militares que tienen la responsabilidad de la guardia y custodia de las estaciones de servicio.

Pero digo más, ¿cómo se explica que a una cisterna de gasolina que sale de un llenadero de combustible de PDVSA un chofer inescrupuloso, aliado con cuatro más, pueda sustraerle gasolina sin que esto se determine al llegar a su destino final?. Sencillo no se aplican los controles y las fiscalizaciones que existen para evitar estas irregularidades.

Al no estarse aplicando los controles correspondientes, ¿Cuántas cisternas podrán ser desviadas y pasar de ser gasolina subsidiada a ser gasolina bachaqueada? A quienes benefician estas irregularidades.

Nadie me quita de la cabeza que PDVSA tiene una gran responsabilidad en esto, pero PDVSA es una abstracción, decir que PDVSA es culpable es un sinsentido. Ahora que PDVSA es de todos, parece que estuviéramos diciendo que todos somos culpables. No, creo que las cosas no son así.

La frase con que inicio este escrito es del actual Ministro de Producción y Petróleo, Tareck El Aissami y si ciertamente hay “funcionarios que están traicionando la confianza del pueblo”, pero en PDVSA están ocurriendo cosas que deben ser corregidas. Porque desde nuestro modesto punto de vista ahí es donde todas estas mafias se comienzan a gestar.

Es claro que la mampara de “gobierno paralelo” de Guaidó terminó como un nido de corruptos y de ladrones, pero quienes dirigen PDVSA y quienes tienen altas responsabilidades en esta corporación son responsables de mucho de lo que ha venido ocurriendo desde hace tiempo con el tráfico de combustible.

Volvamos al tema de las gasolineras. Claro que el “bombero” que surte gasolina es corrupto cuando se presta para llenar un tanque de 50 litros por $10, pero esto ocurre porque quien administra la gasolinera lo auspicia y quien tiene la custodia de la estación lo ampara (militar). Sería muy fácil señalar al bombero de traficante de gasolina y hasta imputarlo por este delito, pero ¿qué pasa con los cómplices necesarios para que el delito ocurra?.

Para nada coincido con quienes afirman que en el chavismo todos son ladrones y que el gobierno que tenemos es el más corrupto del mundo. Pero no puedo tampoco desconocer qué desde hace tiempo, ocurren situaciones que deben corregirse, tal como las irregularidades que con la distribución de combustibles ocurren en PDVSA.

Parece que están llegando los días en que más allá de propagandas y de promociones el gobierno nacional se plantee enfrentar a sectores que desde el alto gobierno le hacen juego a la corrupción. Este fue un mal que Bolívar siempre denunció como nefasto para la República naciente. Chávez, en sus últimos años de gobierno, quiso emprender una cruzada contra la corrupción. Los tiempos no dieron, ya su destino parecía trazado, apostamos a que no sea tarde para que quien ha sustituido al Comandante tome un camino que salve a la Patria.

Carlos Luna

PD: uno de los mayores corruptos que tuvo Chávez cerca todos sabemos quien fue y qué hacía, qué Ministerio desempeñó. Apostemos que con el Presidente Maduro no se repita esta historia.

LINK ORIGINAL: Aporrea

