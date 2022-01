Maestro pervertido colocó una cámara en el baño de una primaria en EEUU

Entornointeligente.com / Por RT

Según el medio, que cita documentos presentados este 28 de enero ante la Corte de Magistrados del condado de Cobb (el estado de Georgia), el maestro Justin C. Julian colocó la cámara en el aseo de la escuela de Blackwell y vio a dos alumnos de 10 y 8 años en el momento en que orinaban. Uno de los escolares estaba "consternado" y puso al tanto a otro maestro del centro educativo.

Tras conocerse los hechos, Julian fue puesto bajo custodia, aunque no se especifica la fecha de su detención. Se le imputan tres cargos por espionaje y vigilancia, así como uno por crueldad infantil de primer grado.

ARRESTED: Documents filed at the Magistrate Court of Cobb County state Justin C. Julian is accused of placing a camera in a Blackwell Elementary School bathroom and watching two 10-year-old students and one 8-year-old student use a urinal. https://t.co/IBUpTnJdWw

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) January 31, 2022

Por su parte, un portavoz del distrito escolar del condado de Cobb señaló que las autoridades de la escuela colaboran con la Policía local para esclarecer otros pormenores del caso. “Las acusaciones contra un empleado de la escuela son aberrantes, totalmente inaceptables y violan nuestro código de conducta de los empleados”, subrayó.

