Estos son algunos relatos de testigos del tiroteo en el concierto Ja’umina Fest

Entornointeligente.com / Christian Eriksen retorna al fútbol profesional siete meses después de sufrir un infarto en pleno partido de Dinamarca con Finlandia en la Eurocopa (junio de 2021). El Brentford de la Premier League de Inglaterra anunció al exInter de Milán luego de “completar una evaluación médica”. El futbolista de 29 años, que jugó en el Tottenham entre 2013 y 2020, firmó un contrato hasta finales de la temporada 2021-2022.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

📄 https://t.co/6cDQ91l2dl #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022 “Hemos aprovechado una oportunidad increíble para traer un jugador de clase mundial a Brentford. Lleva siete meses sin entrenar con un equipo, pero ha trabajado mucho por su cuenta. Está en forma, pero necesitaremos que esté en forma para el partido y espero verlo trabajar con los jugadores y el personal para volver a su nivel más alto”, expresó el entrenador Thomas Frank , quien dirigió a Eriksen en la selección danesa Sub 17.

“En su mejor momento, Christian tiene la capacidad de decidir los partidos. Puede encontrar los pases correctos y es una amenaza de gol. También tiene muy, muy buen lanzamiento en acciones a balón parado, tanto de córner como de falta directa. Es un jugador que encontrará una solución al problema que tiene enfrente. Christian también aportará al club su experiencia en el fútbol de primer nivel. Espero que tenga impacto en el vestuario”, añadió el DT.

Things you absolutely love to see ❤ #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/FhvDlMLAxL

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022 Por su parte, el director deportivo del club, Phil Giles , mencionó que “naturalmente, el proceso de fichar a Christian fue más largo que la mayoría de las transferencias. Entiendo que muchas personas tendrán preguntas sobre el proceso. Para respetar la confidencialidad médica de Christian, no entraremos en detalles”. “Christian tendrá un gran impacto en el Brentford y en la Premier League”, finalizó el directivo de la entidad.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com