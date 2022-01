El anti-madurismo: el gran derrotado

Entornointeligente.com / Ya comenzaron los análisis políticos sobre el fracaso político del llamado “firmazo”…cuando se están estudiando “los bajísimos” resultados que lograron (1%) los más radicales antimaduristas, que se encuentran ubicados políticamente hablando, tanto en la ultraizquierda y la ultraderecha que no sabemos si aún le cabe el término de “nacional”…y que fueron convocados el 26 de enero del 2022…para que asistieran de manera masiva y en grandes multitudes, los supuestos millones de venezolanos y venezolanas, que estaban dispuestos activar un referendo revocatorio presidencial…que para algunos de estos líderes opositores era demasiado sencillo reunir en 12 horas la avalancha de personas que odian tanto al Presidente de La República Bolivariana de Venezuela, que no les iba a importar para nada los amedrentamientos y el tiempo…para lograr el máximo sueño de los antimaduristas: “sacar al presidente como sea, no importa el camino”…

Y la gente se sigue preguntando: ¿Por qué solo fueron a colocar su firma y huella, alrededor de 40 mil personas?…y es en este punto en donde vienen una serie de respuestas acomodaticia para justificar “la auto paliza” que se infligieron los antimaduristas…1.- ellos aseguran que le informaron a las personas para que no fueran a firmar, ya que esa convocatoria fue una trampa antidemocrática por parte del Consejo Nacional Electoral…y uno se pregunta, ¿porque hubo 40 mil antimaduristas que no le hicieron caso?…2.- ¿Por qué los partidos políticos de la ultraderecha utilizaron a tres organizaciones de la sociedad civil, para que se responsabilizaran como promotores de la activación del referendo revocatorio?…la respuesta es muy simple, al declararse improcedente la posibilidad de activarlo, ellos no asumen el fracaso político, y se lo achacan a unos cuantos figurones sin fuerza política en la vida nacional…

Sin embargo, el antimadurismo no podrán seguir aplicando ese “axioma político” que les gusta a los pragmáticos: “las derrotas son huérfanas y a los triunfos les sobran padres”…y la historia política venezolana de los últimos cinco años están llenas de fracasos políticos por parte del antimadurismo: guarimbas, abstencionismo, autoproclamaciones, intentos fallidos de golpes de Estados…etc

LINK ORIGINAL: Aporrea

