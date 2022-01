Dirigirá a Salomón Rondón: Frank Lampard nombrado nuevo entrenador del Everton

Entornointeligente.com / Lampard que dirigirá al delantero venezolano Salomón Rondón , se embarca en su tercera aventura como técnico, tras haber pasado por el Derby County, al que llevó a una final del ascenso a la Premier, y el Chelsea, del que fue despedido tras año y medio en el cargo.

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! ?

El que fuera centrocampista del Chelsea y de la selección inglesa estaba sin trabajo desde enero de 2021 y en los últimos días había sonado como candidato al banquillo de los ‘Toffees’ junto a nombres como Vitor Pereira, Roberto Martínez y Wayne Rooney.

Ha firmado un contrato de dos años y medio, hasta junio de 2024 y su primer encuentro será el próximo 5 de febrero contra el Brentford, en la cuarta ronda de la FA Cup.

Lampard, de 43 años, ha sido finalmente el elegido para enderezar el rumbo del Everton, que solo ha ganado uno de los últimos trece encuentros. El equipo se encuentra décimo sexto en la tabla, con 19 puntos, cuatro por encima de los puestos de descenso.

“Es un gran honor para mí representar y dirigir a un club del tamaño y la tradición del Everton. Estoy con muchas ganas de empezar. El dueño, el presidente y la directiva me han transmitido su pasión y ambición”, dijo Lampard a los medios del club.

“Mi primer mensaje a los jugadores es que tenemos que estar en esto juntos. Intentaremos hacer nuestro trabajo y sé que los aficionados estarán ahí para apoyarnos”, añadió el técnico inglés. EFE

