Antiimperialismo ciego

Entornointeligente.com / Oyendo hoy en la mañana, una misa con el sacerdote de la teología Jesuita Numa Molina. En la cuál, éste sacerdote comenzó hablar de la fe y de los profetas, reflexionaba sobre la visita de Jesús Cristo a un templo donde dio un dircurso que al parecer no fue del agrado de los asistentes al templo, quienes se molestaron expulsándolo del recinto, y llevado a un precipicio por la muchedumbre. Luego toco el tema de la fe, para caer por último al tema político, tocan el tema del anti-imperialista.

En su sermón fuera de lugar, y usando su poder de verborrea para quienes no pueden defenderse de la manipulación ideológica, éste señor, se dedicó hablar de imperialismo norteamericano y las sanciones que este imperio le ha impuesto al gobierno del madurismo. El problema esta en que la gente no va a una iglesia para que le hablen de lo que diariamente en todos los canales de televisión de este país le inyectan las 24 horas del día. La gente va a la iglesia y a los templos a buscar tranquilidad, paz y fe. Se busca una salida de algo fuera de este mundo, que permita tener esperanza en algo mejor, algo que no esté lleno de maldad y de odio. Pero además, que al salir de esa espacio religioso la gente se sienta mejor, mental y físicamente.

De ahí el titulo de esta reflexión, cuando se toca el tema imperial, es importante estar claro de los diferentes imperios que se vienen desarrollando en todo el siglo XX, y que consolidan éste siglo XXI.

No puede ser que un sacerdote, hable de las sanciones y el daño a Venezuela de las sanciones norte americanas, pero, se hace el ciego a los daños que ha generado en el mundo, y a Venezuela el imperio chino y ruso.

Los rusos a Venezuela la están saqueando, le están explotando el oro. Quieren con el pretexto del imperialismo norteamericano establecer sus bases bélicas en nuestro teterritorio. Los chinos por su parte han establecido su mercado de importación de su mercancía de baja cálida, dominando todo el campo económico del país, trayendo como consecuencia la dependencia y el exterminio de la producción económica de Venezuela. Donde llega el imperialismo chino y ruso, solo se establece el dominio de la pobreza y la dependencia de la ciudadanía de un miserable sueldo, y una miserable libreta de alimentación.

Los dirigentes que asumen un liderazgo político deben entender que cuando se habla de anti-imperialismo, se hace referencia al rechazo a todo tipo de imperio y dominacion imperial, sea de derecha o de izquierda.

Es decir, no se puede confiar en un liderazgo que se haga ciego, y que favorezca el saqueo de los imperios de derecha o de la izquierda.

Fecha: 29/02/22

