“Si tiene plata opérese y no sufra”: Adamari López respondió a las críticas por su cambio físico

Entornointeligente.com / En su cuenta de Instagram la animadora posteó un video para dirigirse a las personas que quieren operarse. “Cuando dicen, es que ese cuerpazo es porque se operó. Opérese, si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra. Si quiere hacer ejercicio hágalo, pero no joda”.

Ante el fuerte cambio de imagen que se hizo la famosa, los rumores de la gente sobre una posible cirugía no han parado de llover, pero la misma finalmente aceptó que sí se operó.

El pasado 23 de septiembre la presentadora del programa de entretenimiento Hoy día, solo habló de una operación en sus pechos dijo: “Con la bajada de peso, todo el mundo me ha preguntado que si me las he operado; pues sí me las operé hace 15 años atrás, cuando estuve enferma, pero están ahí igualitas desde esa época”.

En otra oportunidad la artista aclaró que perdió casi 15 kilos para mejorar su estado de salud y físico, además contó que tenía una razón para cambiar su estilo de vida y adoptar una vida saludable, pero ella agregó que su principal motivación fue su hija Alaia.

