Fuentes: Duarte, Brogdon y Jackson de Pacers a protocolos COVID-19 de la NBA

Entornointeligente.com / El jugador sensación de la República Dominicana, Chris Duarte y otros dos jugadores han ingresado a los protocolos COVID-19 de la NBA de acuerdo con fuentes del periodista de ESPN , Adrian Wojnaroski .

Además de Duarte , Malcolm Brogdon e Isaiah Jackson se unieron a Jeremy Lamb (quien ingresó al protocolo el miércoles) en dicha lista según el reporte que fuese realizado por “Woj” a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

The Pacers have new cases, including Malcolm Brogdon, Chris Duarte and Isaiah Jackson entering Covid protocols, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2021 El dominicano ha jugado en 33 partidos en lo que va de temporada, iniciando en 25 de ellos. Promedia 13.2 puntos, 2.2 asistencias y cuatro rebotes en 28.9 minutos por partido. Ha tenido destacadas apariciones en contra de varios equipos e incluso logró forzar un tiempo extra en el enfrentamiento de su escuadra en contra de Lebron James y Los Angeles Lakers .

De su lado, Brogdon ha iniciado 26 partidos en el año, jugando por 34.3 minutos en promedio, mientras tiene una línea estadística de 19 puntos, 6.1 asistencias y 5.4 rebotes por encuentro. Mientras que Isaiah Jackson ha visto mucho menos acción en su rol, viniendo desde la banca en nueve partidos, promediando apenas 5.4 minutos, mientras encesta 1.9, sin asistencias y con 1.7 rebotes entre los encuentros.

Noticia en desarrollo…

