Etiqueta DGT: ¿Es obligatorio llevarla en el coche? ¿Dónde se pone y cómo conseguirla?

Entornointeligente.com / L as etiquetas ambientales de la DGT ( B, C, ECO y CERO ) entraron en vigor a finales de 2016 para clasificar los vehículos en función de sus emisiones. Desde entonces miles de coches, sobre todo en Madrid y Barcelona , las exhiben en sus parabrisas delanteros para poder circular por las zonas de bajas emisiones , pero todavía hay millones de conductores de otras provincias que no las han colocado en sus vehículos porque no las necesitan para circular por sus ciudades y municipios.

Pegatinas DGT: obligatorias en Madrid A partir del 1 de enero de 2022 , el Ayuntamiento de Madrid endurece las restricciones para circular por la capital de Espaáa. Los vehículos sin etiqueta (o con clasificación ambiental A) que no estén empadronados en Madrid tendrán prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30 , excluyendo la propia circunvalación, por la que sí podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2022 .

Etiqueta DGT: dónde colocarla Los vehículos con etiqueta de la DGT que no estén domiciliados o empadronados en Madrid (ya sean del resto de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades autónomas) podrán acceder y circular por el interior de la M-30, pero estarán obligados a llevar la pegatina en un lugar visible .

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com