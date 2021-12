Escuela secundaria de Japón se viraliza por inusual coreografía en tiros libres

Entornointeligente.com / Vayan nuestras felicitaciones a la secundaria Takagawa Gakuen, que inició a lo grande su campaña en el torneo japonés de escuelas secundarias este martes, imponiéndose al instituto Star Ridge de Ishikawa.

Takagawa Gakuen se hizo con la victoria 4-2 en la primera ronda de la competición, que actualmente celebra su centenario, con Haruki Hayashi y Keigo Nakayama marcando par de goles cada uno. Sin embargo, un tanto en particular llamó la atención en todo el mundo, ya que fue generado mediante una jugada a balón parado realmente divertida e inspirada.

Los jugadores de Takagawa Gakuen, que debían cobrar un tiro libre en la banda, decidieron que era el momento apropiado para hacer una elaborada rutina en la que deben haber trabajado mucho durante las sesiones de entrenamiento.

— yoshinikov (@yoshinikov) December 29, 2021 Mientras los dos posibles ejecutores del tiro libre se ubicaban frente al balón, cinco atacantes unieron sus manos haciendo un círculo tipo carrusel al otro extremo del área, en un intento de desconcertar a la defensa rival. Sorprendentemente, la rutina tuvo éxito: los jugadores rompieron el círculo e irrumpieron en el área antes de convertir.

El video del peculiar gol fue publicado en Twitter por el usuario @yoshinikov, e inmediatamente se hizo viral, sumando más de cinco millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en Internet.

El fútbol de escuelas secundarias en Japón tiene una historia gloriosa en cuanto a jugadas innovadoras a balón parado. El East Fukuoka FC captó brevemente la atención mundial en 2018, cuando ejecutaron su sublime rutina del “muro andante”.

No obstante, a pesar de lo revolucionaria que pueda parecer la coreografía del equipo de Takagawa Gakuen, dicha plantilla no puede atribuirse la creación del método. La particular jugada se remonta por lo menos a 2014, cuando la oncena checa PK Pribram intentó embaucar a sus rivales del Teplice con una alegre pirueta previa al tiro de esquina. Desafortunadamente, la rutina fue totalmente inútil, ya que el envío salió disparado por encima de toda el área, terminando en un saque de banda por el lado opuesto.

Han pasado siete años desde entonces, pero finalmente el Takagawa Gakuen ha legitimado la rutina del “baile de la rueda” previa a un tiro libre, como opción para aquellos equipos que intentan aprovechar una jugada aérea al máximo.

