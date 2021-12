De férias em SC, Bolsonaro visita parque temático Beto Carrero

Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

De férias em SC, Bolsonaro visita parque temático Beto Carrero A estadia do presidente no litoral catarinense tem sido marcada por passeios de motocicleta e moto aquática, corte de cabelo, jogo na Mega da Virada, jantar em pizzaria. Por g1 SC

30/12/2021 11h08 Atualizado 30/12/2021

A lista de atividades de Jair Bolsonaro durante a folga nos últimos dias do ano aumentou nesta quinta-feira (30) com a ida ao Beto Carrero World, em Penha. O presidente chegou ao parque temático por volta das 11h e acessou o espaço pelos fundos do kartódromo e foi direto assistir ao espetáculo “Hot Wheels Epic Show!”.

A estadia do presidente no Litoral de Santa Catarina tem sido marcada por passeios de motocicleta, de moto aquática, corte de cabelo, jogo na Mega da Virada, jantar em pizzaria. A rotina de férias rendeu críticas ao presidente por não ter interrompido o recesso para acompanhar a situação da Bahia, atingida pelas fortes chuvas .

No quarto dia de visitas, Bolsonaro deixou Forte Marechal Luz, onde esta hospedado, por volta das 9h. Durante dez minutos, ele cumprimentou apoiadores, tirou fotos e saiu sem falar com a imprensa. No comboio até a ida ao parque estavam veículos oficiais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ambulâncias.

O presidente chegou em São Francisco do Sul , na última segunda (27). A expectativa é de que ele passe o réveillon no Estado acompanhado da família e retorne a Brasília na segunda-feira (3).

Esta é a terceira vez que Bolsonaro se hospeda na cidade. Em dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, ele também esteve no município. No Estado, o presidente já esteve 11 vezes desde que foi eleito, em 2019.

1 de 4 Bolsonaro deixou Forte Marechal Luz, onde esta hospedado, por volta das 9h desta quinta-feira — Foto: Guilherme Barbosa/NSC TV Bolsonaro deixou Forte Marechal Luz, onde esta hospedado, por volta das 9h desta quinta-feira — Foto: Guilherme Barbosa/NSC TV

LEIA TAMBÉM:

De férias em SC, Bolsonaro posta vídeo sobre ajuda à Bahia Deputado testa positivo para Covid após se encontrar com Bolsonaro Bolsonaro viaja a Santa Catarina para passar o Ano Novo Bolsonaro diz que não vai vacinar filha de 11 anos Bolsonaro causa aglomeração em praia de SC

Teceiro dia

Na quarta-feira (29), o presidente saiu para passear de moto aquática durante a manhã. Na conta oficial das redes sociais foi publicado um vídeo mostrando a entrega de mantimentos pelo governo federal ao estado da Bahia. “Continuamos na Bahia”, escreveu junto com as imagens.

Após críticas na publicação, o perfil respondeu duas mensagens. “No vídeo, o helicóptero é o da Marinha. Já o seu presidente trabalhou muito no passado” ( veja abaixo ).

2 de 4 Perfil do presidente responde comentário em rede social — Foto: Reprodução/Rprodução Perfil do presidente responde comentário em rede social — Foto: Reprodução/Rprodução

Segundo dia

Na manhã de terça, o presidente causou aglomeração e abraçou apoiadores ao ir até a praia . À tarde, passeou de motocicleta e cumprimentou apoiadores, também aglomerados, na cidade .

Durante a tarde, Bolsonaro também apostou na Mega da Virada e cortou o cabelo em uma barbearia da cidade.

Em Santa Catarina, de acordo com decreto estadual, é possível ficar sem máscara de proteção contra Covid-19 ao ar livre, mas apenas em casos onde há distanciamento. Quando há aglomeração, a máscara é obrigatória mesmo em locais abertos .

3 de 4 Bolsonaro vai até loteria em São Francisco do Sul — Foto: São Chico Online Bolsonaro vai até loteria em São Francisco do Sul — Foto: São Chico Online

Primeiro dia

O presidente chegou ao estado no início da tarde de segunda . Ele desembarcou no avião no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes e pegou um helicóptero até São Francisco do Sul , onde foi até o Forte Marechal Luz. O espaço é administrado pela 5ª Divisão do Exército Brasileiro.

O deputado federal Coronel Armando (PSL) recepcionou Bolsonaro na chegada. Ele testou positivo para Covid-19 na terça-feira .

Em entrevista à imprensa na tarde de segunda, o chefe do executivo disse que não vai vacinar a filha contra a Covid-19 . As declarações sobre a imunização desse público contrariam indicações da ciência.

A primeira-dama também causou aglomeração ao ir até o ateliê de uma artesã. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Michelle Bolsonaro agradeceu por um presente que recebeu da dona do estabelecimento após uma das visitas do presidente à cidade.

4 de 4 Bolsonaro cumprimenta apoiadores em praia de SC — Foto: Jean Raoupp/NSC TV Bolsonaro cumprimenta apoiadores em praia de SC — Foto: Jean Raoupp/NSC TV

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 SC nos últimos dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com