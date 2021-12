Covid-19: vacunación a niños de 5 a 11 años se iniciaría el 18 de enero

Entornointeligente.com / Explicó que, una vez llegado al país el primer lote al país, estas dosis de la vacuna serían distribuidas a nivel nacional en uno o dos días por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Puedes leer: Covid-19: vacunación a niños de 5 a 11 años también se hará en los colegios “Ya nos ha llegado un documento donde ahora si ya oficialmente nos confirman la llegada de la vacuna al país. Entre el 15 al 17 de enero, nosotros ya tenemos el ingreso de la vacuna al país. Es posible que en la semana del 18 de enero en adelante estaríamos iniciando la vacunación de este grupo”, subrayó Jiménez. Indicó que, de llegar la mitad de las 3 millones 700,000 dosis que ha adquirido el Perú para vacunar este grupo etario, entonces se procederá a masificar la aplicación de la vacuna a todo esta población infantil. “Pero si nos llegan menos dosis, lo que vamos a hacer es establecer cortes de edades que podría ser de dos en dos (años), que es lo que estamos planeando”, anotó. Enfatizó que, apenas lleguen las dosis, van a ser distribuidas de manera homogénea en todo el país para evitar las movilizaciones a otros lugares en busca de la vacuna. Jiménez dijo que se respetará el corte de edad de 5 a 11 años de edad, aunque no descartó que también se pueda vacunar a los niños que estén a una semana de cumplir los 5 años. “Sabemos que no es dañino, pero vamos a suponer que no puede haber efectos severos, y si va a haber algún efecto contraproducente en alguien que todavía no tiene 5 años, la familia podría preguntar por qué lo vacunaron antes”, señaló. Dijo que todo el procedimiento será explicado en el protocolo de vacunación a niños de 5 a 11 años que ha sido elaborado por el Minsa. Más en Andina: ?? El Perú logró un nuevo hito al superar hoy los 50 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 aplicadas en todo el territorio nacional. https://t.co/sW0OI5c5U5 pic.twitter.com/aUzHhD9o6j

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 30, 2021 (FIN) LIT Publicado: 30/12/2021 Loading…

