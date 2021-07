Voleibol sin oportunidad en Juegos Olímpicos

Entornointeligente.com / La selección nacional de voleibol masculina el viernes perdió frente a la de Canadá 3-0 o con parciales 25-13, 25-22, 25-12, durante partido de en hora y 14 minutos, para de esta forma quedar sin oportunidad de avanzar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El líbero Héctor Mata explicó que los sorprendieron con saques cortos y ante esa estrategia no se pudo hacer. “Ahora son cosas que tenemos que mejorar, en especial cuando debemos enfrentar en el último juego a Italia”, indicó.

Ronald Fayola fue el mejor por Venezuela con 9 puntos y un servicio, seguido con 8 de Emerson Rodríguez, también con un servicio y un bloqueo y 7 de Edson Valencia. Del lado de Canadá, Nicholas Hoag sumó 16 tantos y Stephen Maar 15 para convertirse en los más destacados.

Venezuela no tiene posibilidad de acceder a la siguiente instancia, mientras registra 4 derrotas en fila en los Juegos de Tokio, con un set a favor y 12 en contra, para un total de 227 puntos ante 338.

Antonio José Seijas vía Prensa Comité Olímpico Venezolano

Foto: El voleibol no pudo salir de los apuros

