Una gandola diaria llega a la E/S de Los Nuevos Teques

Entornointeligente.com / “La gente dice que no le queremos surtir gasolina y andan difamando, pero no saben que aquí hay un sistema, pues llega una gandola, más un compartimiento y eso es para los conductores del siguiente día”.

La explicación la dio al Diario Avance, un vocero de la Estación de Servicio de Los Nuevos Teques, quien añadió que trabajan con un número limitado de cupos, unas veces 100 y otras 200.

Manifestó que las personas que son atendidas deben estar dentro del límite establecido por los funcionarios de seguridad, quienes les marcan el número en la parte interna del parabrisas, para que los usuarios puedan estar seguros de su lugar y así evitar inconvenientes.

“Nosotros abrimos a las 6:00 am y estamos hasta que se acabe la gasolina o pasemos a los marcados , por ahora se surten a solo 100 cupos. La gasolina que está llegando ahorita es para despachar este sábado temprano, ya los conductores de este viernes llenaron sus tanques que fue la gandola que llegó el jueves en la tarde y así sucesivamente, implementamos eso por la escasez que hay en el país”, detalló

El valor del combustible sigue estando en Bs. 5.000.000 el litro. “Esta bomba es una de las pocas que surten todos los días con este sistema de organización, para que no se hagan las colas y los usuarios vayan y hagan su diligencias tranquilamente. La gente cree que nosotros no queremos despachar y no es así todo es por cupos”, reiteró./HG/rp Foto: Yuliettsha Molina

Tags: diario avance Llega a la E/S de Los Nuevos Teques Una Gandola diaria

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com