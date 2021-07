Tres adolescentes venezolanas víctimas de explotación sexual en la frontera relatan sus historias

Entornointeligente.com / Caracas. — Ser migrantes y mujeres las hace más vulnerables. Casi 50% de los más de dos millones de venezolanos que han migrado a Colombia son mujeres. El medio colombiano Cerosetenta , en el marco del Laboratorio de Historias Poderosas realizado por Chicas Poderosas (con el apoyo de Open Society Foundations), cuenta en un podcast fragmentos de la vida de tres adolescentes venezolanas que en medio de la pobreza y la migración se han convertido en víctimas de explotación sexual en la frontera colombo venezolana .

El reportaje se cuenta en formato sonoro y combina los relatos de las tres adolescentes con la explicación de expertos para una mejor comprensión de cómo el contexto las convierte en víctimas .

“No me gusta acostarme con hombres que a mí no me gustan, que yo no conozco. No me gusta, no me gusta. Uno nunca sabe el riesgo que puede correr estando encerrada con una persona”, contó una de las víctimas a Cerosetenta . La joven resaltó que nunca recomendaría a nadie esta actividad como una alternativa económica.

LINK ORIGINAL: El Pitazo

