Rápidos y furiosos: las sorprendentes condiciones en los contratos de Vin Diesel, Dwayne Johnson y Jason Statham | Fast and Furious | Películas | CHEKA

Entornointeligente.com / Los famosos de Hollywood tienen sus excentricidades y los chicos rudos de ” Rápidos y furiosos ” (“Fast & Furious”) no son la excepción. Dwayne Johnson , conocido como ‘La Roca’, Vin Diesel y Jason Statham han firmado sus contratos para la saga con peticiones sorprendentes para no perder su dura imagen. ¿Lo sabías? Aquí te las contamos.

Sus escenas cargadas de acción y adrenalina esconden términos algo complicados, que pasan desapercibidos al momento de disfrutar la película. Sin embargo, Wall Street Journal hizo una publicación en la que explica las condiciones de estos famosos para no parecer “débiles” en la famosa película que ya tiene 8 entregas.

¿CUÁLES SON LOS PEDIDOS DE “LA ROCA”, VIN DIESEL Y JASON STATHAM? Basándose en los comentarios de algunos miembros de la producción que han trabajado con estos tres personajes, el medio estadounidense Wall Street Journal indicó, en 2019, que en sus contratos cada uno indica cómo trabajarán en sus escenas de acción.

DWAYNE JOHNSON (LA ROCA) Dwayne Johnson en su contrato exige que su personaje por lo menos el mínimo número de golpes que los que recibe. Es decir que golpee tanto como es golpeado. “La Roca”, además, ha dejado en claro que, si su personaje pierde una batalla, debe permanecer sentado en vez de terminar tendido en el suelo, solo para mostrar menos debilidad.

VIN DIESEL Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto, pone a su hermana menor a contar el número de golpes que recibe y así asegurarse de cuántos golpes debe dar su personaje. De esta forma no queda como “perdedor”.

JASON STATHAM “El señor Statham negoció un acuerdo con el estudio que limita lo mucho que lo pueden golpear en pantalla”, escribió el medio. En su contrato el actor, que encarna a Deckard Shaw, exige que su personaje jamás pierda una pelea.

Ahora cuándo veas las películas en las que participan estos rudos actores podrás analizar en qué acaban las peleas, cuántos golpes recibir y si siempre son los ganadores.

LA ROCA, VIN DIESEL Y DWAYNE JOHNSON, ¿QUIÉN GANA MÁS? Independiente de quién gane las peleas en la ficción, la realidad es que, cuando se trata de dinero hay una diferencia considerable entre Dwayne Johnson, Vin Diesel y Jason Statham . Esta vez sí hay un ganador. Según la página Celebrity Net Worth, es Dwayne Johnson, con una fortuna valorada en US$400 millones de dólares, le sigue Diesel con US$225 millones y finalmente Statham, con US$90 millones.

¿QUIÉN TIENE MÁS SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES? “La Roca” es un ganador indiscutible. Dwayne Johnson le lleva delantera de lejos a Vin Diesel y Jason Statham si hablamos de seguidores en redes sociales. “La Roca” (“The Rock”) puso turbo y presume 257 millones de seguidores tan sólo en Instagram, mientras que Diesel (el famoso Toretto) y Statham 72.4 millones y Statham 27.2 millones.

