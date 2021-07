Pueblo dominicano inicia despedida de Johnny Ventura | Noticias

Entornointeligente.com / El velatorio popular del afamado merenguero Johnny Ventura comenzó este viernes con un acto protocolar en la Casa del Pueblo del partido Fuerza del Pueblo, en Santo Domingo, República Dominicana.

LEER TAMBIÉN:

Fallece el cantante dominicano Johnny Ventura

Según medios locales, la despedida del popular merenguero, referente de la música dominicana, inició con un velatorio privado familiar luego de su muerte el miércoles pasado.

El acto de adiós concebido para este viernes incluye además un velatorio en la Cámara de Diputados y concluirá en la Alcaldía del Distrito Nacional.

Se prevé que este sábado el féretro del músico sea velado en el Palacio de Deportes del estadio olímpico Juan Pablo Duarte, donde podrá presentarle sus respetos el pueblo que tantas canciones suyas inspiró.

El homenaje también incluye un recorrido por la barriada donde nació el “Caballo Mayor” (como era cariñosamente llamado), Villa Juana, desde donde serían trasladados a las 16H00 hora local al cementerio Cristo Redentor.

El presidente dominicano, Luis Abinader, declaró duelo oficial a partir del jueves pasado y hasta el sábado.

El Ministerio de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del gran músico dominicano Johnny Ventura.

Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares en estos difíciles momentos.

Su legado vivirá por siempre en sus canciones y la cultura dominicana. pic.twitter.com/9ci6XjRtiq

— Ministerio de Cultura ���� (@MiculturaRD) July 28, 2021

La ministra de Cultura, Carmen Heredia de Guerrero, manifestó en comunicado oficial que el legado de Johnny Ventura “permanecerá por siempre en nuestra cultura. ¡Gracias por tanto, Caballo Mayor!”, expresó.

El célebre músico obtuvo un Grammy a la Excelencia por su trayectoria artística y 28 discos de oro, dos de platino y un Grammy Latino, entre otros importantes reconocimientos.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com