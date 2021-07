Presidente argentino, en aislamiento preventivo tras posesión de Castillo

Entornointeligente.com / El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la comitiva que lo acompañó a Perú para la investidura del presidente Pedro Castillo, se encuentran cumpliendo un aislamiento preventivo, informaron este viernes fuentes oficiales.

Tanto Fernández como el resto de acompañantes son monitoreados por la unidad médica presidencial.

Pedro Castillo asumió su cargo de presidente de Perú este miércoles, en una ceremonia que contó con amplia representación internacional.

Para frenar la llegada de la variante delta de la covid-19, Argentina mantiene diversas restricciones en la llegada de personas al país, entre ellas un permiso de entrada solo para 1.000 pasajeros por día, siempre que sean nacionales o extranjeros con residencia.

Asimismo, quienes regresen del exterior están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen; y, cuando se trate de hoteles, la estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero.

La normativa remarca que se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios, ya que de lo contrario serán objeto de denuncia penal.

FUENTE: EFE

