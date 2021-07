Filipinas voltam atrás e permitem militares dos EUA em exercícios conjuntos no país

Entornointeligente.com / O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, reverteu a decisão de revogar um pacto de defesa firmado com os Estados Unidos que permite exercícios de combate em larga escala entre as forças norte-americanas e filipinas.

O Secretário da Defesa filipino, Delfin Lorenzana, anunciou esta sexta-feira a decisão de Duterte num encontro com jornalistas e com o homólogo norte-americano, Lloyd Austin, que está de visita a Manila.

Austin saudou a decisão de Duterte, que, sublinhou, vai ajudar a reforçar as relações de defesa entre os aliados de longa data.

Em Fevereiro do ano passado, Duterte notificou o Governo dos Estados Unidos que tencionava revogar o acordo de 1998, que permite a presença no arquipélago de um grande número de forças norte-americanas para treino de combate conjunto com tropas filipinas e estabelece termos legais para essa permanência temporária.

Philippines Defense Minister says President Duterte has decided to fully restore the Visiting Forces Agreement after meeting Defense Secretary Austin. pic.twitter.com/YrXFm3Skxb

— Idrees Ali (@idreesali114) July 30, 2021 As manobras envolviam milhares de militares norte-americanos e filipinos em exercícios terrestres, marítimos e aéreos, que causaram tensões com a China quando foram realizadas junto a zonas marítimas reivindicadas por Pequim

A cessação do pacto devia ter entrado em vigor 180 dias depois, mas Duterte atrasou repetidamente a eficácia da decisão

A presença militar dos EUA na região tem sido vista como um contrapeso à China , que tem reivindicado vastas áreas do disputado mar do Sul da China, apesar de uma decisão de arbitragem internacional de 2016 que invalidou a base histórica

“[Com a decisão de Duterte] surgem possibilidades significativas para fortalecer a aliança que de outra maneira não seriam possíveis”, disse Greg Poling, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, citado pela Reuters

Contudo, Aaron Connelly, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, alerta que o acordo “vai continuar a estar sob ameaça enquanto Duterte for Presidente“, escreve a agência britânica

