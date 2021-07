Pedro Castillo

Entornointeligente.com / (Décima cibaeña) Ganó Catillo en Perú La silla e la presidencia Éi ha tenido paciencia Poique le aimán un rebú Poi pobre y poi sombrerú Lo querían engañai No taban por entregai Ei mando que se ganó Keiko manipuló Y no valió ei pataliai. No pudo entrai Catillo Como Pedro poi su casa Eperaron en la plaza Sentao y con un palillo Contaban voto en platillo Tratando de encontrai Voto donde no hay Paque Keiko ganara No le sirvió la jugada Y Pedro pudo triunfai.

