Ministro Pino: Panamá tiene un flujo controlado de los migrantes

Entornointeligente.com / Al ser consultado el ministro de Seguridad, Juan Pino, sobre la preparación que tiene Panamá para recibir a los miles de migrantes que están varados en Colombia explicó que se tiene una política de flujo controlado porque su meta no es quedarse, sino seguir a Estados Unidos y Canadá.

Pino detalló que el flujo controlado está relacionado a recibirlos en dos localidades de la zona fronteriza, ya sea en Canal Membrillo o Bajo Chiquito y después se le efectúa una revisión médica con personal del Ministerio de Salud y los voluntarios de Médicos Sin Fronteras.

El funcionario recordó que Panamá es el único país que efectúa una revisión médica a todos los migrantes que pasan por su territorio.

Las declaraciones de Pino surgen porque los medios colombianos han reportado que el municipio de Necoclí , en el departamento de Antioquia, está colapsado porque hay por lo menos 10 mil personas que buscan llegar a Panamá y de allí seguir a Centroamérica y México en su camino a territorio estadounidense.

Debido a esta situación el presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó este jueves cooperación regional para enfrentar la crisis migratoria.

En esa zona hay miles de migrantes provenientes de países de África y el Caribe, como Haití, quienes se encuentran varados a la espera de continuar su viaje a Estados Unidos.

“Aquí no pasa lo que pasa en otros países, usted no ve a los migrantes en nuestras ciudades, porque se convierte en un problema de seguridad y de salud”, recordó.

Añadió que la entidad que dirige tiene un plan para mejorar el campamento de los migrantes en la provincia de Darién.

De acuerdo con Pino, los migrantes se están unos tres días en el campamento y de allí hacen un flujo directo a la frontera con Costa Rica para seguir su viaje a América del Norte.

El ministro reveló que hace 15 días se reunió con el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica e incluso lo llevó al Darién para que conociera el contexto y comprendiera como era la frontera con Colombia.

Además este jueves 29 de julio la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes , reveló que corroboró en compañía de su homóloga colombiana, Marta Lucía Ramírez, la difícil situación de un numeroso grupo de migrantes irregulares en territorio colombiano cerca de la frontera con Panamá.

“Lógicamente estamos coordinando con Colombia y Costa Rica para tener un flujo medio controlado, pero no masivo”, dijo Pino. Agregó que este es un fenómeno de 2021, 2022 y 2023. “Incluso los mismos migrantes dicen que vienen más detrás de ellos”.

